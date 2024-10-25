المصحف في اللغة هو ما تجمع فيه الصحف، جاء في تهذيب اللغة: قالَ اللَّيْث: الصُّحُفُ: جماعةُ الصَّحِيفة... قالَ: وإنَّما سُمِّي المُصْحَفُ مُصْحَفًا لِأنَّهُ أُصْحِفَ أي جعل جامعا للصُّحُف المَكْتُوبَة بَين الدَّفَّتَيْن، وقالَ الفرّاء: يُقال: مُصحفٌ ومِصْحَف، كَما يُقال: مُطرَفٌ ومِطرَفٌ قالَ: وقَوله: مُصحف من أُصْحِفَ أي جُمِعت فِيهِ الصُّحُف، قالَ: وأُطرِف: جُعل فِي طرَفيْه العَلَمان.

فيصح إطلاق وصف المصحف على ما يجمع بعض الصحف التي كتب فيها القرآن العظيم، وليس وصف المصحف مقصورا على ما يجمع القرآن الكريم كله، وفي السطور التالية نستعرض معكم 9 أحكام خاصة بالمصحف وطرق العناية به وحمله في السيارة وعلى الأرفف

9 أحكام خاصة بالمصحف وطرق العناية به وحمله في السيارة وعلى الأرفف

1- حكم وضع شيء أعلى المصحف

وضع شيء آخر غير المصحف غير جائز فإن كان من كتب العلم الشرعي فلا ينبغي وضعه فوق المصحف، وقد ذكر بعض فقهاء الحنفية كيفية ترتيب وضع الكتب بعضها فوق بعض، ونصوا على أن المصحف يوضع فوق جميع الكتب.

وأما إن كان ما يراد وضعه على المصحف ليس من كتب العلم الشرعي فيتأكد المنع من ذلك بل يصل إلى درجة الحرمة, إذا كان في ذلك امتهان للمصحف كوضع نعل عليه ونحو ذلك، وقد نص أهل العلم على حرمة توسد المصحف والوزن به والإتكاء عليه، وقد قال الله تعالى: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج:32}

ولا يوجد مانع من وضع مصحف على آخر إذا لم يترتب عليه تمزقه أو سقوطه من مكان مرتفع، وليس في وضع المصحف على مصحف آخر امتهان.

2- حكم وضع المصحف على رف واحد مع كتب أجنبية

وجود كتب تحتوي الكفر أو الفسوق مع المصحف، منهَى عنه ويُذَم فاعله إن كان مسلما، لأن هذا يتعارض مع التعظيم اللائق بالمصحف، وكذلك يُنهى المسلم عن وضع شيء من الكتب فوق المصحف، بل يجعله هو الأعلى.

وقد نص بعض أهل العلم على ذلك في كيفية ترتيب الكتب بعضها فوق بعضها، فقال ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: يراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها ومصنفها وجلالتهم، فيضع الأشرف أعلى الكل، ثم يراعي التدريج.

ووضع المصحف على أحد رفوف الخزانة، ووضع كتب أو شيء آخر على رف أعلى منه، فالأمر فيها أقرب، ما لم يقصد بذلك الإهانة.

3- حكـم وضـع المصحف على الأرض

وضع المصحف على محل مرتفع أفضل مثل الكرسي أو الرف في الجدار ونحو ذلك مما يكون مرفوعا به عن الأرض، ووضعه على الأرض للحاجة لا لقصد الامتهان على أرض طاهرة بسبب الحاجة لذلك ككونه يصلي وليس عنده محل مرتفع أو أراد السجود للتلاوة فلا حرج في ذلك إن شاء الله، ولا أعلم بأسًا في ذلك، لكنه إذا وضعه على كرسي أو على وسادة ونحو ذلك أو في رف كان ذلك أحوط

فقد ثبت عنه ﷺ عندما طلب التوراة لمراجعتها بسبب إنكار اليهود حد الرجم طلب التوراة وطلب كرسيًا ووضعت التوراة عليه، وأمر من يراجع التوراة حتى وجدوا الآية الدالة على الرجم وعلى كذب اليهود، فإذا كانت التوراة يشرع وضعها على كرسي لما فيها من كلام الله سبحانه، فالقرآن أولى.

4- حكم وضع ورقة في المصحف للرجوع إليها

السلف الصالح رضوان الله عليهم وضعوا على نهاية السورة والأجزاء والأحزاب وبدايتها علامات ثابتة كتابة من جنس المصحف ليعلموا ذلك للطلبة ولمن يقرأ في المصحف، فمن باب أحرى جواز وضع علامة أو أمارة تزال بزوال الحاجة منها.وإذا كانت الأوراق التي توضع بداخل المصحف نظيفة وطاهرة.. ولمقصد شرعي مثل معرفة المكان المطلوب من المصحف للتسميع أو غيره فلا مانع منه إن شاء الله تعالى، ولا يتنافى مع تعظيم المصحف الشريف.

5- هل يجوز حفظ نقود بداخل المصحف ؟

الأصل المتفق عليه بين المسلمين وجوب تعظيم المصحف، وأنه لا يجوز امتهانه بحال، ووضع النقود داخل المصحف إن كان لحاجة فلا حرج فيه.. وأما إذا لم تكن حاجة ووجدت مندوحة عن وضع النقود داخل المصحف فالأولى ترك ذلك، لأن الأصل في المصحف أنه لم يجعل لهذا، وبعض الناس قد يعد هذا الأمر امتهانًا للمصحف.



وكان الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق قد أوضح في فتوى سابقة له أن "المصحف نزل من عند الله ليتعبد بقراءته فهو لم ينزل للوضع في السيارة أو تحت الوسائد تبركا أو لوضع الورد بداخله وإنما مكانته أسمى من ذلك بكثير".



وأضاف أنه لا يجوز أن يتخذ المصحف لحفظ الأمانات، فالصناديق كثيرة فينبغي ان يكون للمصحف مكانته لأنه له قدسيته ومكانته عند الله عز وجل فقال: "لا يمسه إلا المطهرون"، وأوضح أن المصحف يجب أن ينزه بدلا من أن يكون صندوقا لحفظ الأمانات بل يجب ان يستغله كل فرد في القراءة بصفحة او صفحتين يوميا.





6- حكم وضع المصحف في السيارة مخافة العين والحسد



قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من وضع المصاحف أو تعليقها بقصد الحفظ والبركة لا على سبيل الزينة أو التظاهر؛ سواء كان ذلك في البيت، أو السيارة، أو المحال التجارية، أو غيرها من الأماكن.



وأضاف «علام» في إجابته عن سؤال: «ما حكم وضع المصحف في السيارة؟»: «لا سيما إذا انضم إلى هذا القصد القراءة منها عندما يتيسر ذلك، مع وجوب مراعاة المحافظة عليها بأن توضع في مَكانٍ نَظيفٍ بحيث تكون في حرز لا يصله فيه أي نوع امتهان».

9 أحكام خاصة بالمصحف وطرق العناية به وحمله في السيارة وعلى الأرفف





7- حكم وضع المصحف في السيارة للتبرك



وحدّد المفتي شروطًا لوضع القرآن في السيارة، وهي: أولًا: مراعاة المحافظة عليه بأن يوضع في مَكانٍ نَظيفٍ لا يحصل له فيه أي نوع امتهان كأن يكون له مكان مخصص، ثانيًا: أو يوضع في حرز ساتر كعلبة أو صندوق أو غير ذلك، ثالثًا أن يوضع على مكان مرتفع؛ لأن امتهان القرآن الكريم من أكبر المحرمات.



وأكد مفتي الجمهورية، أن تعظيم القرآن الكريم واحترامه وصونه عمَّا لا يليق بواجب تقديسه من الأمور المجمَع عليها بين المسلمين، فيجب على كل مسلم حفظه وصونه عن النجاسات وعن القاذورات، ولا يوضع بالمواضع التي يُخشَى وقوع الامتهان فيها لشيء منه؛ قال الله تعالى: «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [الواقعة: 77-79]، وقال سبحانه: «ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّه» [الحج: 30].

8- حكم وضع المصحف تحت الوسادة



لا يجوز وضع المصحف تحت الوسادة، فمن مظاهر تكريم المُصحف عدم وضعه في ذلك الموضع، أو عمل أي شيءٍ يعتبر عُرفًا إهانةً للمصحف.

9- حكم الكتابة على أوراق المصحف



لا تجوز كتابة الكلام الذي لا علاقة له بالقرآن على أوراق المصحف أو على الهوامش، أمّا إن كان الكلام المكتوب ممّا يساعد في الحفظ والفهم؛ كتفسير آيةٍ أو بيان أحكام تجويد فلا حرج في كتابته على الهامش، والأفضل كتابته بقلم رصاصٍ؛ لتتمّ إزالته بعد انتهاء الحاجة منه.

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