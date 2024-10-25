السبت 26 أكتوبر 2024
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تنفيذ 25% من شبكة مياه التجمع السادس بالقاهرة الجديدة

مشروعات المياه
مشروعات المياه

كشف المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالتجمع السادس بالمدينة.

وأشار إلى تنفيذ نسبة 25% من شبكة المياه بطول 70 كيلو متر وتنفيذ 70% من أعمال الطرق، وتبلغ إجمالي أطوال الطرق الرئيسية 40 كيلومترًا.


وتابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أعمال تنفيذ (طرق جديدة) داخل منطقة التجمع السادس بالامتداد الجنوبي للمدينة، وربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية تلك المنطقة، لافتًا في هذا الصدد إلى أن منطقة التجمع السادس تعدُ امتدادًا لمدينة القاهرة الجديدة، وتسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد.


ويقع التجمع السادس بالجزء الجنوبي الشرقي من مدينة القاهرة الجديدة بمسطح 4800 فدان حيث يحدها طريق القاهرة - السخنة السياحي والطريق الأوسطي وتعتبر من أهم المناطق الاستثمارية بمدينة القاهرة الجديدة.

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