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بعد مد الفترة، ما مصير المخالفات التى لا يتم التصالح عليها؟

قانون التصالح فى
قانون التصالح فى مخالفات البناء، فيتو
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أكد مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، أن الهدف من مد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء لمدة 6 أشهر هو تقنين الأوضاع المخالفة، بما يصب فى مصلحة المواطن، موضحا أن الدولة ليس من أهدافها الإزالات.

 

بعد قرار مجلس الوزراء بمد تلقي الطلبات.. كيف نظم قانون التصالح في مخالفات البناء زيادة الفترة؟.. القرار لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارا من 4 نوفمبر المقبل.. وعدد مرات المد لا تتجاوز 3 سنوات

أخبار مصر اليوم: مد فترة التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر.. قرار جمهوري جديد بشأن إنشاء صندوق مصر السيادي للتنمية.. الدواء تعلن انتهاء أزمة النواقص

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو: إن المواطن الذى لم يتقدم للتصالح على مخالفة البناء لن يستطيع تقنين أوضاعه، وتوصيل المرافق للوحدة السكنية بشكل قانونى.

وأشار إلى أن هناك مخالفات يصعب التعامل معها، وهى التى تم فتح باب التصالح معها فى قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد ، شريطة أن تكون خارج الحالات المستثناة من التصالح كالبناء على أرض أملاك دولة أو غير مطابق للسلامة الإنشائية

مد فترة التصالح على مخالفات البناء

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.

وجاء نص القرار على: "تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية

وناشدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المواطنين بالتقدم للتصالح على مخالفات البناء خاصة بعد التسهيلات التى قدمتها الدولة.

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