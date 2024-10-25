السبت 26 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مشهد يخطف الأنظار، تكريم 500 طفل من حفظة القرآن بالغربية

صور تكريم حفظة القران
صور تكريم حفظة القران في قرية "كفر كلا الباب بالغربية

احتفلت قرية كفر كلا الباب بمركز السنطة في محافظة الغربية بالفائزين في المسابقة السنوية للقرآن الكريم، وعددهم 500 من جميع الأعمار، في مشهد يخطف الأنظار، حيث تجمع أهالي القرية والقرى المجاورة وكبار العائلات للاحتفال بالفائزين الذين حرصوا على ارتداء زي موحد عبارة عن وشاح وتاج.

إصلاح هبوط مفاجئ بقرية الرجبية في الغربية (صور)

حريق هائل بمدرسة الأزهار في طنطا (فيديو)

 

قال سعد جبريل المشرف على المسابقة: إنه جرى اختبار الملتحقين بالمسابقة في جميع مستويات القرآن من الجزء الأول إلى الثلاثين، وذلك للعام الثالث علي التوالي.

وأضاف أنه في كل عام يتم الاحتفال بفوز الحفظة من خلال تنظيم حفل كبير داخل القرية تشجيعا لهم، لافتًا إلى أن القرية شهدت مشهدا مبهجا أثناء التكريم، وهى لفتة إنسانية ومظهر يليق بملائكة النور علي الأرض، حيث تم تجميع حفظة القرآن الكريم من الأطفال وجميع الأعمار وحرصوا على توحيد الزي. 

وقال جبريل: إن أولياء أمور الأطفال وأسرهم تجاوزوا الـ 3000 مواطن في الحضور لهذا الحفل، ويحرصون على حضور هذه الفاعلية السنوية التي كانت أشبه بحفل زفاف جماعي، رغبة منهم في تشجيع أبنائهم على الاستمرار والمداومة في حفظ القرآن الكريم، الذي يغرس فيهم مكارم الأخلاق، كما تواجد الآباء والأمهات مع أبنائهم أثناء انعقاد لجان اختبارات مسابقة القرآن الكريم التي تقام بشكل سنوي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

إصلاح هبوط مفاجئ بقرية الرجبية في الغربية (صور)

حريق هائل بمدرسة الأزهار في طنطا (فيديو)

أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص في الغربية

غزل المحلة يفوز وديا على طنطا 3-2 استعدادا للدوري الممتاز (صور)

الأكثر قراءة

لاعب الزمالك يفتح النار على مجلس الإدارة: لا ترتقوا لتكونوا مسؤولين

الجيش الإسرائيلي يعلن عودة طائراته إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران

في 20 نقطة، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران

لقطات تظهر الأوضاع في طهران بعد الضربات الإسرائيلية (فيديو)

أسعار الأعلاف والحبوب، تراجع علف الصويا في الأسواق

الجيش الإسرائيلي: إذا ارتكبت إيران خطأ جديدا من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد

هيئة البث الإسرائيلية تعلن انتهاء الهجوم على إيران بعد شن ثلاث موجات من الضربات

أكسيوس: الموجتان الثانية والثالثة من الهجوم الإسرائيلي ركزتا على قواعد الصواريخ والمسيرات ومواقع الإنتاج

منوعات

المزيد

تعتذر عن إبادة وترتكب أخرى؟ فلسطيني يحرج بايدن أثناء حديثه عن الهنود الحمر (فيديو)

هجوم بسكين في ثاني أكبر مدينة روسية (فيديو)

فضيحة جنسية تهز مدرسة أمريكية بارزة في نيويورك

بريطانية تعلق بين قرون غزالين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

كام وصل سعر الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 25/10/2024؟

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين العاملين بالحصة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
الدفاع الجوي الإيراني: تصدينا لمحاولة إسرائيل استهداف عدة مواقع حول طهران وفي أنحاء البلاد