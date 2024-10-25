مشهد يخطف الأنظار، تكريم 500 طفل من حفظة القرآن بالغربية

احتفلت قرية كفر كلا الباب بمركز السنطة في محافظة الغربية بالفائزين في المسابقة السنوية للقرآن الكريم، وعددهم 500 من جميع الأعمار، في مشهد يخطف الأنظار، حيث تجمع أهالي القرية والقرى المجاورة وكبار العائلات للاحتفال بالفائزين الذين حرصوا على ارتداء زي موحد عبارة عن وشاح وتاج.

قال سعد جبريل المشرف على المسابقة: إنه جرى اختبار الملتحقين بالمسابقة في جميع مستويات القرآن من الجزء الأول إلى الثلاثين، وذلك للعام الثالث علي التوالي.

وأضاف أنه في كل عام يتم الاحتفال بفوز الحفظة من خلال تنظيم حفل كبير داخل القرية تشجيعا لهم، لافتًا إلى أن القرية شهدت مشهدا مبهجا أثناء التكريم، وهى لفتة إنسانية ومظهر يليق بملائكة النور علي الأرض، حيث تم تجميع حفظة القرآن الكريم من الأطفال وجميع الأعمار وحرصوا على توحيد الزي.

وقال جبريل: إن أولياء أمور الأطفال وأسرهم تجاوزوا الـ 3000 مواطن في الحضور لهذا الحفل، ويحرصون على حضور هذه الفاعلية السنوية التي كانت أشبه بحفل زفاف جماعي، رغبة منهم في تشجيع أبنائهم على الاستمرار والمداومة في حفظ القرآن الكريم، الذي يغرس فيهم مكارم الأخلاق، كما تواجد الآباء والأمهات مع أبنائهم أثناء انعقاد لجان اختبارات مسابقة القرآن الكريم التي تقام بشكل سنوي.