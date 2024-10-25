التحقيقات: لا شبهة جنائية في حريق شقة سكنية بمدينة نصر

كشفتت تحقيقات نيابة مدينة نصر حول حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بعقار سكني عدم وجود شبهة جنائية.

وتبين من خلال التحقيقات أن زيت قلي البطاطس السبب، حيث أغفل صاحب الشقة وعاء قلي البطاطس على النار فترة طويلة فاشتعلت النيران واحترقت الشقة.



كانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة في الطابق الخامس بمنطقة مدينة نصر.



على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، ودفعت بسيارات الإطفاء وسيارة إسعاف.



ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.