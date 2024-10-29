حسام حسنى: شبعت من الشغل مع عمرو دياب.. ومطربو التسعينيات لم يختفوا.. وبغيب عن الجمهور لأنى بغنى وأوزع وأمثل ( حوار )

>> تجربتى مع «ويجز» جيدة.. وصوت محمد محيى جميل وإمكانياته فى الغناء قوية

>> انشغلت منذ 2016 باستكمال الدراسات العليا فى الموسيقى والحصول على الماجستير والدكتوراه

>> طرحت مؤخرا أغنية “البنات الحلوة” وأشارك فى فيلم “عنب”

>> أشارك فى حلقة جديدة من برنامج “مزيكا صالونات” وسيتم طرحها قريبا

ينتمى المطرب والملحن حسام حسنى إلى جيل التسعينيات، وتعتبر أغنية “كل البنات بتحبك” من أشهر أعماله التى صنعت اسمه، وبعيدًا عن الغناء الذى قطع فيه مسافة جيدة، فإن حسام حسنى تعاون أيضًا كملحن مع أشهر مطربى جيله مثل: عمرو دياب.

“فيتو” التقت حسام حسنى الذى يعتبر شاهدًا على فترة زمنية مهمة من الغناء ملحنًا ومطربًا، وتحدثت معه عن كواليس هذه المرحلة، وسألته عما إذا كان جيل التسعينيات قد اختفى من الساحة أم لا، وسر الاختفاء ثم العودة من جديد.. وتفاصيل أخرى فى نص هذا الحوار:

*فى البداية، ما رأيك فيمن يرددون أن معظم مطربى جيل التسعينيات وأنت واحد منهم اختفوا؟



هذا غير حقيقى بالمرة، نحن متواجدون على الساحة الغنائية بقوة، ونحن الأعلى أجرا حاليا، “مفيش حاجة من الكلام ده.. أنا اللى فى المطبخ وعارف”!!

*الشاعر عنتر هلال من أبرز الشعراء الذين تعاونوا مع جيل التسعينيات، وهو بنفسه صرح بأن بعض أبناء هذا الجيل اختفوا من الساحة. ما رأيك فى هذا الأمر؟



الشاعر عنتر هلال شريك فى نجاح التجربة الخاصة بى وهو أيضا نجح مع مطربين ومغنيين غيرى مثل: حميد الشاعرى وهشام عباس محمد محيى وسيمون ومحمد فؤاد، وإن كان قد قال ذلك، فأعتقد أنه قد جانبه الصواب.

*وماذا عن شكل المنافسة بين نجوم الأغنية من جيل التسعينيات خاصة، أنك -كما ذكرت- واحد منهم؟



جميع مطربى الجيل كانوا متعاونين، وكنا نؤمن بأن نجاح أى منا هو نجاح للجيل بأكمله، وكنا نحرص دائما على تشجيع بعضنا البعض على النجاح.

*وماذا عن تجربتك الشخصية مع عمرو دياب وما سر استمراريته، خاصة أنه احتفل بعيد ميلاده الثالث والستين قبل أيام؟



عمرو دياب مطرب مجتهد، ويحب التغيير والتجديد المستمر ويحرص عليه، ويتمتع بجماهيرية كبيرة، أما بالنسبة لتعاونى معه، فقد تشبعت من العمل معه، خاصة أنى تعاونت معه فى ألبومين غنائيين من أنجح ألبوماته، بالإضافة إلى ظهورى معه فى فيلم “آيس كريم فى جليم”.

*تجربتك مع أمير عيد فى ريفو كانت مختلفة، ما رأيك فى فريق كايروكي؟



فريق كايروكى قريب جدا من الشباب، لأن أغانيه تناقش أفكارهم وتتحدث عنها بشكل عام، أما عن تجربتى مع أمير عيد فى ريفو فهى تجربة غنية جدا، بسبب النوستالجيا التى يناقشها العمل.

*وما سبب تصريحك بأن محمد محيى أفضل صوت استمعت له فى حياتك؟



صوت محمد محيى من الأصوات الجميلة، وعند الاستماع إليه تشعر بأنه ينتمى إلى زمن الغناء الجميل، بالإضافة إلى أنه سميع للطرب القديم والزمن الجميل، وإمكانياته فى الغناء قوية.

*ماذا عن ذكرياتك مع أغنية “كل البنات بتحبك”؟



«كل البنات» كانت فى الألبوم الثاني، بعد نجاح الألبوم الأول «لولاش»، وكان المؤلف عنتر هلال يقول لى بعد هذه الأغنية دائما: “أصبحت مشهورا”.



*تجربتك مع “ويجز” من خلال أغنية “فى الدنيا ماريونيت” كانت لونا جديدا ومختلفا على الجمهور ما رأيك وتقييمك لها؟



الأغنية كانت من ضمن برنامج “مزيكا صالونات”، وكان “ويجز” وقتها لم يكن معروفا، وأظن أنه اشتهر بعد البرنامج، وكانت تجربة جديدة وكنا نحاول مزج الأشكال الموسيقية مع بعض، وأظن أننا نجحنا فى ذلك.



*لماذا تغيب عن الجمهور من وقت إلى آخر؟



لأنى أغنى وأوزع، بالإضافة إلى التمثيل، ولذلك لم أكن دائما أمام الكاميرا، كما أننى منذ عام ٢٠١٦ انشغلت باستكمال الدراسات العليا فى الموسيقى والحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه.

وماذا عن رأيك فى الساحة الغنائية بالوقت الحالي؟

هناك بعض الأعمال الغنائية تتحقق فيها معايير الأغنية الناجحة، تلك الأغانى هى التى تفرض نفسها وتنجح، ولكن فى نفس السياق هناك أغان ليست جيدة، وغير متعوب عليها، ولذا تمر مرور الكرام، ولا يشعر أحد بها.

*وماذا عن أعمالك القادمة؟



طرحت مؤخرا أغنية “البنات الحلوة”، بالإضافة إلى مشاركتى فى فيلم “عنب” الذى انطلق عرضه مؤخرا، كما أشارك فى حلقة جديدة من برنامج “مزيكا صالونات”، ومن المفترض طرحها قريبا.



الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"