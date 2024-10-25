السبت 26 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

مسلسل إش إش يستعد لدخول مرحلة المونتاج تجهيزا للعرض

أبطال مسلسل أش أش
أبطال مسلسل أش أش

انتهت أسرة مسلسل إش إش من تصوير ما يزيد على 85٪ من أحداث العمل، المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني القادم، ومن المقرر أن تبدأ وحدة المونتاج في تجهيز الحلقات الأولي من العمل.

 

وتشارك الفنانة هالة صدقي في العمل وتؤدي شخصية خالة إش إش التي كانت تعمل راقصة وتعرف كل ما خفى عن عالم الراقصات، وتبدأ في رسم الطريق لابنة شقيقتها في عالم الرقص.

 

وعلمت فيتو من أحد العاملين في العمل أن نهاية العمل ستحمل مفاجآت عديدة منها محاولة قتل إش إش التي تلعب دورها مي عمر علي يد عبد العاطي الذي يلعب دوره الفنان إيهاب فهمي.

 

أبطال مسلسل إش إش 

 العمل يشارك في بطولته بجانب مى عمر وماجد المصري كل من كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

 

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مسلسل إش إش مي عمر ماجد المصري محمد سامى مسلسلات رمضان

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