السبت 26 أكتوبر 2024
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اقتصاد

الطاقات الإنتاجية لدار طباعة النقد في البنك المركزي

البنك المركزي، فيتو
البنك المركزي، فيتو

يمتلك  البنك المركزي المصري دار طباعة حديثة ومتطورة للنقد.

 

معدل إنتاج الأوراق النقدية في البنك المصري 

وتشمل قائمة  معدل الطاقات الإنتاجية السنوية التي يمكن للمؤسسة إنتاجها العديد من كميات الأوراق النقدية بما يوضح القدرة على الإنتاج الطباعي المتميز للعملات للبنوك المركزية العربية والأفريقية وداخل منطقة الشرق الأوسط. 

وتضم الطاقات الإنتاجية لدار طباعة النقد في البنك المركزي سنويًّا ما يلي: 

إمكانية إنتاج ١٩١.٥٠٠.٠٠٠ فرخ طباعي سنويًا بتقنية طباعة السيمولتان لطباعة الزخارف والخلفيات المؤمنة بزخارف الجلوش وعنصر الرؤية التخللية.

إمكانية إنتاج ١٧٢.٠٠٠.٠٠٠ فرخ طباعي سنويًّا بتقنية طباعة الإنتاليو لطباعة عناصر الخلفيات المضادة للمسح الإلكتروني والأحبار المتغيرة بصريًا وعنصر الطباعة المجهرية وعنصر البورتريه.

إمكانية إنتاج ١٥٢.٠٠٠.٠٠٠ فرخ طباعي بخطوط طباعة الترقيم لطباعة الرقم المتسلسل وتاريخ الإصدار والأحبار الغير مرئية والتصفيح بالورنيشات.

إمكانية إنتاج ٥.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ وحدة لأوراق النقد سنويًا باستخدام ماكينات القص الآلي وخطوط التشطيب وفحص الوحدات.

ومن جانب آخر تستخدم دار طباعة النقد المصرية في البنك المركزي خطوط الإنتاج الطباعي الأحدث في إضافة العناصر المعلوماتية والتأمينية لأوراق النقد، حيث يتم في هذه المرحلة ترقيم هذه الأوراق بالرقم التأميني التسلسلي لكل وحدة نقد من خلال ميكانيكية دقيقة ومعقدة لآلية الترقيم.  

 

طباعة توقيع محافظ البنك المركزي 

كما تقوم الماكينات بطباعة توقيع محافظ البنك المركزي وبعض العناصر الأخرى، وكذلك طباعة بعض الأحبار الخاصة غير المرئية بالإضافة إلى عمليات الفحص والتصفيح بالورنيش لأوراق النقد.

وتمتلك دار طباعة النقد المصرية أربعة أجيال من ماكينات الترقيم. 

 

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