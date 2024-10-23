الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

اليوم، استلام الشحنة الثانية من "البيض" المستورد لطرحه بالمجمعات الاستهلاكية

البيض بالمجمعات الاستهلاكية،
البيض بالمجمعات الاستهلاكية، فيتو

أكدت مصادر مسؤولة عن وصول الشحنة الثانية من كمية المليون طبق بيض، إلى مطار القاهرة الدولي، في  صباح اليوم الأربعاء، على أن يتم شحن باقي الشحنات عن طريق الشحن البحري بواقع 3 أو 4 حاويات أسبوعيا.

 

وأوضحت المصادر أنه سيتم توريد البيض  تباعًا خلال شهري أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل، حتي تصل إجمالي الكميات الموردة من تركيا إلى مليون طبق بيض. 

وكان  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أعلن  أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض، بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، والتي وصلت أولى شحناتها 20 أكتوبر 2024 عبر مطار القاهرة الدولي، وجاري شحنها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. 

 

وزير التموين: طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيهًا

وأكد وزير التموين أنه سيتم زيادة معدلات الضخ في المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة تصل إلى ١٠ آلاف طبق أسبوعيًا بسعر ١٥٠ جنيهًا للطبق الواحد (٣٠ بيضة) بما يساهم في سد احتياجات السوق المصري واستقرار أسعار بيض المائدة.

 

يأتي ذلك في إطار قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدورها في توفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة والمساهمة في ضبط أسعار تلك السلع بالأسواق.

 

ووجه وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير وزيادة معدلات ضخ وطرح كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية تناسب احتياجات المواطنين بما يزيد من الكميات المعروضة بالسوق المحلي، وتحقيق الوفرة المطلوبة.

 

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الدكتور شريف فاروق المجمعات الاستهلاكية بيض المائدة

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