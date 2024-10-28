المنتجات اليدوية تغزو معرض زهور الخريف.. فوانيس وأكواب وحقائب.. مفروشات وتحف وإكسسوارات.. الأسعار تبدأ من 5 جنيهات.. والمهارة والإبداع «أبرز المميزات» (فيديو وصور)

يستمر معرض زهور الخريف المقام بحديقة الحرية حتى 10 نوفمبر 2024، ويضم عددًا من العارضين الذين لا يقتصرون على النباتات والمنتجات الزراعية فقط، بل يشارك أيضًا عدد من الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات والجمعيات بمنتجاتهم. رصدت عدسة “فيتو” مشاركة مؤسسة الفتيات بالعجوزة بمنتجاتهم اليدوية والإكسسوارات.

وتعتبر المنتجات اليدوية المصرية من أبرز الفنون التقليدية التي تعكس التراث الثقافي العريق لمصر. من بين هذه المنتجات، تبرز أعمال الخرز والكروشيه والخياطة كأمثلة رائعة على المهارة والإبداع اليدوي.

فن الخرز في معرض زهور الخريف

الخرز هو فن تحويل الخرز الصغيرة إلى قطع فنية رائعة مثل الحلي والإكسسوارات. يتميز هذا الفن بالدقة والصبر، حيث يتم تجميع الخرز بألوان وأشكال مختلفة لتكوين تصاميم فريدة. في مصر، يمكن العثور على منتجات الخرز في الأسواق التقليدية مثل سوق خان الخليلي في القاهرة، حيث يعرض الحرفيون أعمالهم اليدوية المتقنة. جاءت أسعار منتجات الخرز كالتالي:

فانوس على شكل قطة: 120 جنيها

شيالة 3 أدوار: 170 جنيها

فانوس شكل عروسة: 110 جنيهات

فانوس حجم كبير: 170 جنيها

حمالة حلويات 3 أدوار: 170 جنيها

تسريحة: 250 جنيها

مقلمة: 30 جنيها

منتجات الخزف اليدوية في معرض زهور الخريف

منتجات الخزف اليدوية هي قطع فنية مصنوعة من الطين أو مواد أخرى، يتم تشكيلها يدويًا ثم تعريضها للحرارة لتصبح صلبة. تعتبر صناعة الفخار من أقدم الحرف اليدوية، حيث بدأ المصريون القدماء في تصنيع الأواني الفخارية منذ عصور ما قبل التاريخ. تستخدم منتجات الخزف اليدوية في الطهي، الزينة، وحتى كتحف فنية. تبدأ أسعارها من:

5 جنيهات للكوبايات

20 جنيها للفازة

25 جنيها للشمعدان

فن الكروشيه في معرض زهور الخريف

الكروشيه هو فن حياكة يستخدم إبرة خاصة لصنع قطع من الخيوط مثل الملابس، الإكسسوارات، والديكورات المنزلية والشنط. يحتاج هذا الفن إلى مهارة وإبداع ودقة. تراوحت أسعار الشنط الكروشية من:

170 جنيها للشنط صغيرة الحجم

250 جنيها للشنط متوسطة الحجم

أما أسعار الفساتين للأطفال، فقد بدأت من:

80 جنيها

120 جنيها

130 جنيها

واختلفت حسب القصة والطول وحجم الفستان.

منتجات الحياكة

يوجد أيضًا شغل حياكة من ملاءات للسرير أو كوفرتات أو مفرش عروسة. بدأت أسعار الملاءات من:

250 جنيها

380 جنيها

420 جنيها حسب الخامة وتتكون من 5 قطع (خدديتين، كيسين، وملاءة)

كوفرتة: 420 جنيها قطن

مفرش السرير: 750 جنيها

تفاصيل معرض زهور الخريف في حديقة الحرية

يستمر معرض زهور الخريف من 10 أكتوبر حتى 10 نوفمبر 2024 في حديقة الحرية، بداية قصر النيل قبل دار الأوبرا المصرية. وسعر تذكرة الدخول 20 جنيها.

معرض زهور الخريف بحديقة الحرية ليس مجرد حدث لعرض الزهور، بل هو تجربة متكاملة تجمع بين الجمال والتعليم والترفيه، مما يجعله وجهة لا تُفوَّت لمحبي الطبيعة في القاهرة.