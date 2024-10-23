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اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

القوافل الطبية، فيتو
القوافل الطبية، فيتو

أعلنت وزارة الصحة إطلاق ١٣ قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٢٣ و٢٤ أكتوبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

كان قد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 129 مليون و960 ألفًا و862 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الإثنين 21 أكتوبر، وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و723 ألفًا و415 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 605 آلاف و217 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 394 ألفًا و58 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 84 ألفًا و725 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 57 ألفًا و726 خدمة، بالإضافة لتقديم 92 ألفًا و119 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت 40 ألفًا و420 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 87 ألفًا و857 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 227 ألفًا و979 خدمة.

وقال «عبد الغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 3 آلاف و970 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 8 آلاف و739 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1517 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 44 ألفًا و257 خدمة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ74 ألفًا و831 مواطنًا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

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ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

 

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