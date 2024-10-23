إصابة طالب برصاصة أثناء عبثه في سلاح ناري بحوزته بسوهاج

أصيب طالب يبلغ من العمر عشرين عامًا بطلق ناري بالصدر بدائرة مركز شرطة طما وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقي العلاج.



تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد محمود زكي رئيس مباحث مركز شرطة طما ما يفيد وصول"محمد ع ا م"، 21 عامًا - طالب، إلى مستشفى أسيوط الجامعي مصابًا "طلق ناري بالصدر من الجانب الأيسر ومقيم بمركز طما".



التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية والإصابة نتيجة عبثة بالسلاح الناري

بالانتقال والفحص بمعرفة الرائد أحمد رشاد معاون أول المباحث والنقيب مدحت ماضي أفاد المصاب ووالده “عبد الله ا م”، 59 عامًا - مدرس، مقيم بذات الناحية أثناء تواجد المذكور بالمنزل بذات الناحية وعبثه بسلاح ناري كان بحوزته عبارة عن فرد روسي محلي الصنع خرجت منه طلقه بطريق الخطأ أحدثت إصابته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبالتحري عن الواقعة وبالانتقال لمنزل المصاب أفاد عم المصاب “محمد ا م س”، 60 عامًا - مزارع، مقيم بذات الناحية بمضمون ما جاء بأقوال المصاب ووالده ولم يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية وقدم السلاح المستخدم حيث تحرر المحضر اللازم.