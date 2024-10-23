أول تعليق برلماني بشأن هدم قبة حليم باشا التاريخية

علقت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، على هدم قبة حليم باشا التاريخية في منطقة السيدة عائشة.

هدم قبة حليم باشا التاريخية

وقالت النائبة: تابعت بكل أسى وقلق ما حدث لقبة حليم باشا التاريخية، وما يتوالى من عمليات هدم للمقابر الأثرية.

هدم قبة حليم باشا خسارة لا يمكن تعويضها

وأكدت عضو مجلس النواب أن هذا التجاهل للقيمة التاريخية والتراثية لهذه المواقع يشكل خسارة كبيرة لا يمكن تعويضها.

تراث مصر المعماري جزء لا يتجزأ من هويتنا

وتابعت النائبة: تراثنا المعماري جزء لا يتجزأ من هويتنا وتاريخنا، وهدم مثل هذه المعالم يشوه الذاكرة الجماعية للمصريين.

مطالب بوقف هدم قبة حليم باشا التاريخية

وطالبت عضو مجلس النواب، بوقف أعمال الهدم كلها، مع عمل مراجعة شاملة من جميع الجهات المعنية لكل الأعمال لحماية ما تبقى من هذه الثروات الحضارية التي تمثل رابطًا بين ماضينا وحاضرنا.

