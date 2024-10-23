بشفافية، ياسر إدريس يقبل تظلمين من قائمة نور في انتخابات السباحة

أعلن الاتحاد المصري للسباحة برئاسة ياسر إدريس نتائج التظلمات التي تقدم بها المرشح رؤوف نور في انتخابات الاتحاد للدورة الجديدة 2024-2028 والذي يتنافس فيها رئيس الاتحاد الحالي على منصب الرئيس بقائمة تضم أبرز عناصر اللعبة الفنية والإدارية على مستوى ألعاب الماء لقيادة الاتحاد لفترة جديدة بفكر ونتائج متوقعة غير مسبوقة.

اتحاد السباحة ينتهج الشفافية في التظلمات

وجاء إعلان نتائج التظلم المقدمة من قائمة المنافس نور ضمن منهج الشفافية والإفصاح التي ينتهجها اتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس على مدار السنوات الماضية وبخاصة في فترة الانتخابات حتى تكون جميع المعلومات متاحة للجميع ولأعضاء الجمعية العمومية.

عودة الثنائي المرشح بقائمة رؤوف نور

وأسفر التظلم المقدم من المرشح نور عن عودة اثنين من قائمته وهما دعاء محمود من القائمة الأساسية وسوزان سيف الله من القائمة الاحتياطية لتصبح بذلك القائمة 14 مرشحًا عبارة عن 12 أساسيًّا و2 مرشحين احتياطي ليتم تصعيد الأشخاص إلى الأماكن الشاغرة في الأماكن الأساسية بترتيب الاحتياطي.

وجاء قبول التظلم للمرشحة الأساسية في قائمة رؤوف نور وهي دعاء محمد كونها كانت سباحة مسافات طويلة في عهد اتحاد المسافات الطويلة في السابق والذي لم يتم تقديمه كمستند عند الترشح في البداية.

ياسر إدريس الرئيس الحالي لاتحاد السباحة، فيتو

قبول تظلم المرشحة سوزان سيف الله

فيما جاء قبول تظلم المرشحة الثانية من القائمة الاحتياطية المرشحة سوزان سيف الله بعد أن تقدم رؤوف نور بمستند بأنها لاعبة سباحة توقيعية حيث كان تقدم في البداية بأنها سباحة فقط وهو شرط استبعدت في البداية بسببه ولكنها أصبحت الآن مستوفاة الشروط بعد أن صوب الخطأ الذي وقعت فيه قائمة نور.

رفض تظلم إبراهيم الكفراوي

فيما تم رفض التظلم المقدم من قائمة نور لعودة كلا من إبراهيم الكفراوي المرشح لمنصب النائب ووليد فتحي المرشح في منصب أمين الصندوق والعضو المرشح محمد إبراهيم أمين وسيد مصطفى حمدان من القائمة الأساسية كونهم غير مستوفين لشروط الترشح من الأساس ولم يقدما أي جديد بشأنهما.

وكانت قائمة المنافس رؤوف نور تقدمت بطعن على 6 مرشحين في قائمة المهندس ياسر إدريس وهما الدكتور هشام العامري في منصب أمين الصندوق وإسلام صميدة المرشح عضو مجلس إدارة ومحمد إبراهيم وأدهم دهب وإيهاب سامي وعبير سعيد وتم رفضهم كون الطعن تم من غير مستندات فضلا عن أنهم مستوفين عدد من شروط الترشح.

واستوفى دكتور هشام العامري شرط الترشح كونه عضو مجلس إدارة سابق وهو نفس الشرط الذي استوفاه المرشح هشام سيف على منصب السكرتير العام في قائمة المنافس رؤوف نور كما استوفى إسلام صميدة المرشح في العضوية بقائمة إدريس شرطين من شروط الترشح وهما كونه عضو مجلس إدارة سابق وسباح مياه مفتوحة لأكثر من عامين على مستوى العموم.

كما استوفى محمد ابراهيم المرشح ضمن القائمة الأساسية للمهندس ياسر إدريس كونه عضو مجلس إدارة سابق ولاعب كرة ماء لمدة عامين.

كما يتوافر في المرشحان ضمن قائمة المهندس ياسر إدريس الاحتياطية شروط الترشح حيث تم الطعن عليهم من جانب المنافس نور وهما أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد لدورة كاملة والمرشح إبهاب سامي رئيس منطقة دمياط لدورة كاملة وبذلك ينطبق عليهم أحد شروط الترشح وهو أن يكون رئيس أحد فروع الاتحاد لمدة موسم واحد عالأقل.

كما طعنت أيضا قائمة نور على المرشحة عبير سعيد من القائمة الاحتياطية للمهندس ياسر إدريس وتم رفضها كونها مستوفاة أحد شروط الترشح كونها لاعبة على أعلى مستوى وتوفر فيها شرط اللاعبة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس أعلن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد للدورة القادمة 2024 - 2028، وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2024 ولمدة سبعة أيام، على أن تقام الانتخابات يوم 15 نوفمبر المقبل.

وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد السباحة حضور 10 هيئات يحق لهم الانتخاب.