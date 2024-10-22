بهاتريك فينيسيوس، ريال مدريد يحول تأخره أمام دورتموند للفوز 5-2 بدوري أبطال أوروبا (صور)

فاز فريق ريال مدريد على نظيره بوروسيا دورتموند بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

وسجل بوروسيا دورتموند الهدف الأول عن طريق مالين في مرمى ريال مدريد في الدقيقة 30.

وأضاف دورتموند الهدف الثاني عن طريق خيتيز في مرمى ريال مدريد في الدقيقة 32.

وأحرز الهدف الأول لريال مدريد اللاعب أنطونيو روديجر في الدقيقة 60، ثم أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 83 سجل لوكاس فاسكيز الهدف الثالث لمصلحة ريال مدريد في شباك فريق بوروسيا دورتموند، ونجح فينيسيوس جونيور في أضافة الهدف الرابع والخامس للميرنجي في الدقيقة 86 والدقيقة 3+90.

تشكيل ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، لوكا مودريتش، فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولى، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دوري بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.



ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.