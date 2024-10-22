رسائل السيسي وبوتين خلال المباحثات المصرية الروسية بمدينة قازان

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث عقدت جلسة مباحثات أكد الرئيس السيسي خلالها عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات معربا عن تقدير مصر للدعم الروسي.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر كانت حريصة على المشاركة في الأنشطة التي نظمت على هامش رئاسة روسيا لقمة مجموعة "بريكس" للعام الحالي.

وأضاف الرئيس السيسي: نتطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي مع روسيا ونقدر الدعم الروسي المقدم لمصر.

وأشاد الرئيس السيسي بالمساهمة الروسية الفعالة في المشروعات القومية المصرية ومنها محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية بقناة السويس.

ومن جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو مهتمة بتطوير التعاون مع القاهرة مشددا أن ذلك يسير بوتيرة ثابتة.

وقال بوتين: نحن نولي اهتماما خاصا لتوسيع العلاقات الودية مع مصر الشريك القديم والموثوق لروسيا.

وتابع بوتين: أن البلدين احتفلتا العام الماضي بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.

وأكد أن التعاون الثنائي متعدد الأوجه يرتكز على اتفاقية شراكة شاملة وتعاون استراتيجي بين الدول.

وقال الرئيس الروسي: نحن نمضي قدما بوتيرة ثابتة في المجال التجاري والاقتصادي، حيث تمثل مصر ما يقرب من ثلث إجمالي حجم التجارة الروسية مع إفريقيا.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.

رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا الدولية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سوف يستعرض خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليًا وإقليميًا، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيًا واقتصاديًا، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول.

لاسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية، وسوف تتطرق كذلك مداخلات الرئيس إلى قضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع.

منع توسع دائرة الصراع بالشرق الأوسط وتحوله إلى حرب إقليمية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سوف يوضح موقف مصر الثابت بشأن التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر الدؤوبة والمكثفة للتهدئة ومنع توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية، بما يشكله ذلك من خطورة بالغة على مقدرات شعوب المنطقة، وعلى السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

كما سيشارك الرئيس في قمة "بريكس بلس"، التي تضم بالإضافة إلى الدول الأعضاء في بريكس، الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة للتجمع، حيث سيؤكد الرئيس أهمية اجتماعات "بريكس بلس" في تعزيز التعاون "جنوب - جنوب".

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المقرر كذلك أن يلتقي الرئيس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من الرؤساء والزعماء المشاركين بالقمة، لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

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