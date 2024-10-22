عقدت الشركة ورشة عمل برئاسة المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ورشة عمل بحضور فريق عمل التخطيط العمراني بالشركة.

كما حضر الورشة عدد من الخبراء الدوليين والاستشاريين، في تحالف شركات دار الهندسة وسيمينز وSavilis.

وتسعى الورشة إلى جانب تحديث مخططات المرحلة الثانية والثالثة والرابعة من العاصمة الإدارية الجديدة، إلى وضع مخطط تفصيلي للمدينة يتكامل مع ما تم إنجازه في المرحلة الأولى للمشروع، بالإضافة إلى وضع رؤية مستقبلية تستغل الموقع المتميز للعاصمة وجعلها واحدة من المدن الرائدة اقليميًا ودولي.

وحصلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) على شهادتي Tier III Certification of Design Documents،Tier III Certification of Constructed Facility من معهد (UPTIME) المتخصص في تقييم وتصنيف مراكز البيانات حول العالم.

ويأتي ذلك في إطار التميز والخدمات المتعددة التي يوفرها كل من مركز بيانات العاصمة الإدارية الجديدة ومركز العمليات الخاص بالمدينة القائمين على أحدث التطبيقات التكنولوجية وبأعلى معايير تشغيلية.

ويعد مركز بيانات العاصمة الإدارية الجديدة الذي سيحقق مفهوم “العاصمة الذكية” هو أكبر الركائز التكنولوجية الأساسية والأضخم في مصر والقارة الإفريقية، ويعد مركز البيانات مشروعًا محوريًا في البنية التحتية التكنولوجية للعاصمة الإدارية الجديدة، كونه الموكل بحفظ المعلومات الحيوية، للحفاظ على أمن وخصوصية المعلومات والبيانات لسكان العاصمة الإدارية والقطاع الخاص.