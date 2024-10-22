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ثقافة وفنون

مسلسل برغم القانون الحلقة 29، أكرم يخطف ابنه الصغير بمساعدة شقيقة ليلى

برغم القانون، فيتو
برغم القانون، فيتو

دارت أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة 29 حول حدوث مواجهة نارية بين ياسر ووالدته التي تم الكشف عن أنها لا تزال على قيد الحياة، وبينما كانت تحاول فوزية والدته كشف حقيقة الماضي لابنها، كانت فاتن تتنصت عليهما وعلمت كل الأسرار، وبعدما ودع ياسر والدته واجهته فاتن بكل ما تعلمه وتساومه ولكنه لم يتحمل “معايرتها” له ولوالدته وقرر أن يطلقها.

وتأتي ليلى إليه وتلومه على ما فعله في شقيقتها ولكنه يجعلها ترى هاتفها و"الشات" الذي جمعها بعشيقها فترحل ليلى في خجل، وحينما تخبرها شقيقتها فاتن أن تفعل أي شيء مشروع أو غير مشروع لإعادة بناتها ترفض ليلى فتشعر فاتن أن شقيقتها تخلت عنها وقررت اللجوء إلى أكرم الذي ساومها أن يأتي إليها بعمر مقابل أن يمكنها من إعادة بناتها إلى حضنها وتوافق فاتن.

 

 

وخلال تواجدها مع أكرم وشيرين، تستمع زينة إلى أن شيرين تسجل لأكرم تسجيلات على هاتفها، وواجهتها بالأمر ولكن شيرين وشعبان أقنعا أكرم أن زينة حاولت إرسال “اللوكيشن” الخاص بأكرم لوليد وبيريهان فيقرر إعادتها لوالدتها، وبالفعل عادت وأخبرت وليد بأمر التسجيلات.

يستغل وليد خروج طليق شيرين من السجن ويحصل منه على صورها والفيديوهات الخاصة بها والتي كان يبتزها بها، ويقابلها ويمسح كل هذه الصور والفيديوهات دون مقابل، وتعجبت هي من شهامته، وطلبت منه الفيلا نظير التسجيلات التي تدين أكرم ووافق وليد.

على جانب آخر ينجح محمود في استعادة المصنع من سوسن بعدما دفع لطليقها المال اللازم، وطرد سوسن من مكتبه، كما سلم ليلى فيديو كتب كتابها والذي يثبت أن أكرم بالفعل تزوجها وهي خطوة في سبيل برائتها، بينما يشعر نبيل بغدر ليلى بعدما جاء إلى مكتبها برفقة ابنه وتفاجيء بطليقته تدخل مكتب ليلى ومعها قوة من الشرطة وتحصل طليقته على الابن بموجب القانون بينما يشعر نبيل بالغضب الشديد من ليلى واعتبرها “باعته”.

وتختتم الحلقة أحداثها بفاتن التي تذهب لمنزل شقيقتها ليلى وتنجح في الهرب حاملة ابنها الصغير عمر وبينما تسلمه لأكرم يشهر الأخير مسدسه في وجهها ويهددها ويخطف “عمر” ويختفي بسيارته برفقة شعبان.

 

أبطال مسلسل برغم القانون 

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام. 

 

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