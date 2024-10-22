الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

وزير التموين: التجارة الإلكترونية تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال الافتتاحية

شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في الاحتفالية الخاصة بشركة طلبات مصر إحدى الشركات الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، وذلك تشجيعًا للشركات الناشئة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وزيادة الاعتماد علي التجارة الإلكترونية ولا سيما في مجال الصناعات الغذائية.

جاء ذلك بحضور المهندسة  غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور زكريا محيي الدين مساعد الوزير لشئون الشركات والشراكات الاستثمارية،و هدير شلبي المدير التنفيذي لشركة طلبات مصر، ويورجن شولتس السفير الألمانى بالقاهرة، المهندس  محسن سرحان المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري.

ووجه وزير التموين الشكر للشركة علي توجيه الدعوة لحضور هذا الجمع من المتخصصين والمتعاملين في قطاع التجارة الإلكترونية، والذي يعتبر من القطاعات الواعدة وتحظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية.

وأكد وزير التموين، أن التجارة الداخلية تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من مختلف السلع والخدمات، ولهذا تحتل مكانة هامة في معظم الاقتصاديات، تشتمل التجارة الداخلية على كافة المعاملات التي تتم داخل الحدود الجغرافية للبلاد من بيع وشراء وإنتاج وتداول وتخزين وتعبئة ونقل وفرز، وفى معظم الاقتصاديات يستحوذ قطاع التجارة الداخلية على مرتبة متقدمة من بين القطاعات المولدة للناتج والمولدة للدخل.

القطاعات الحيوية المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي

وقال الدكتور شريف فاروق، إن في مصر يشتمل قطاع التجارة الداخلية علي نشاط الجملة أو التجزئة او التخزين وهي من القطاعات الحيوية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف وزير التموين، أن قطاع التجارة الداخلية يتميز بأنه قطاع كثيف العمالة ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بشكل كبير، وفي ظل توالى حالات عدم الاستقرار العالمية والإقليمية وانعكاساتها الاقتصادية التي طالت الاقتصاد المصري مثله مثل باقي الاقتصاديات، والتي أدت الى نقص الامدادات من السلع المختلفة وارتفاع الأسعار ظهرت أهمية التجارة الالكترونية كأحد الآليات الفعالة الحديثة للتجارة الداخلية كبديل أو مكمل للتجارة التقليدية.

 وأكد فاروق، أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تطوير كبير في التجارة الالكترونية.

وفي نهاية كلمته توجه  الوزير بالشكر لشركة طلبات وهي إحدى الشركات الرائدة في قطاع التجارة الإلكترونية في مصر متمنيًا لهم المزيد من التقدم والنجاح والتوسع في السوق المصري ولهم ولكل شركات التجارة الالكترونية في مصر كل الدعم في إطار رؤية تهدف لوضع إطار واضح ينظم هذا القطاع الواعد ولتعظيم الاستفادة منه في تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة.

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