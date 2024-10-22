الأربعاء 23 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرسنال يفوز على شاختار دونيتسك بهدف عكسي في دوري أبطال أوروبا (صور)

أرسنال، فيتو
أرسنال، فيتو

فاز فريق أرسنال الإنجليزي على ضيفه فريق شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد الإمارات بـ لندن ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف أرسنال عن طريق ديمترو رزنيك حارس شاختار بالخطأ في مرماه بالدقيقة 29 بعدما ارتطمت به تصويبة مارتنيلي جناح الجانرز.

تشكيل أرسنال أمام دونيتسك الأوكراني 

وشهد تشكيل أرسنال استمرار غياب نجم الفريق بوكايو ساكا، وجاء كالتالي:

 


مواعيد مباريات الأربعاء في الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا

أتلانتا x سلتيك (7:45 مساء).
ستاد بريست x باير ليفركوزن (7:45 مساء).
أتلتيكو مدريد x ليل (10:00 مساء).
يونج بويز x إنتر ميلان (10:00 مساء).
برشلونة x بايرن ميونخ (10:00 مساء).
سالزبورج x دينامو زغرب (10:00 مساء).
مانشستر سيتي x سبارتا براغ (10:00 مساء).
لايبزيج x ليفربول (10:00 مساء).
بنفيكا x فينورد (10:00 مساء).

 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أرسنال أرسنال الإنجليزى دوري ابطال اوروبا ارسنال وشاختار فريق ارسنال

مواد متعلقة

بيان رسمي من الزمالك بشأن أزمة ثلاثي الفريق

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على شاختار دونيتسك بهدف في الشوط الأول

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري والقنوات الناقلة

آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات، تحديد جلسة غد لمحاكمتهم، 10 محامين للدفاع عنهم أمام المحكمة، والفريق يستأنف تدريباته استعدادا للأهلي، ووزير الرياضة يدخل على خط الأزمة

تشكيل الزمالك الأقرب أمام الأهلي في نهائي السوبر المصري

مارتينلي يقود أرسنال أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا

المندوه وسليمان والأحمر يحضرون مران الزمالك اليوم استعدادا للأهلي بالسوبر المحلي

الزمالك يعلن جاهزية عمر جابر لمباراة نهائي السوبر أمام الأهلي

الأكثر قراءة

بيان رسمي من الزمالك بشأن أزمة ثلاثي الفريق

خبير اقتصادي: هناك ضرران حال تراجعت مصر عن اتفاقها مع صندوق النقد

في مقال بصحيفة فايننشال تايمز، الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان يبشر بطوفان الذهب

تشكيل الزمالك الأقرب أمام الأهلي في نهائي السوبر المصري

الحرس الثوري الإيراني يرفض مغادرة جزر الإمارات المحتلة: ملكنا والحديث عنها يجر المنطقة للهاوية

هاني حتحوت: الزمالك يرغب في تأجيل نهائي السوبر المحلي لـ الجمعة

ليست المرة الأولى، الصحة تكشف مفاجأة بشأن فيديو الممرضة عن فساد تطعيمات المدارس

بهاتريك فينيسيوس، ريال مدريد يحول تأخره أمام دورتموند للفوز 5-2 بدوري أبطال أوروبا (صور)

منوعات

المزيد

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بسبب أسد (فيديو)

المكسيك تمهل المدارس 6 أشهر لحظر الوجبات السريعة

العثور على أفران وقبور في العراق عمرها 4 آلاف عام

بيتزا الكوكايين تستنفر السلطات الألمانية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 22-10-2024

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 22-10-2024

المزيد

انفوجراف

بعد استشهاد القائد.. أسماء ومسئوليات خلفاء السنوار في الإدارة الجماعية الجديدة للمقاومة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم المركب في المنام وعلاقته بالاستهتار وعدم تحمل المسئولية

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبد المطلب (2-2)

المزيد
الجريدة الرسمية