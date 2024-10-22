الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رياضة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على شاختار دونيتسك بهدف في الشوط الأول

ارسنال
ارسنال

تقدم فريق ارسنال الإنجليزي على ضيفه فريق شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد الإمارات بـ لندن ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف أرسنال عن طريق ديمترو رزنيك لاعب شاختار بالخطأ في مرماه بالدقيقة 29.

تشكيل ارسنال أمام دونيتسك الأوكراني 

وشهد تشكيل ارسنال استمرار غياب نجم الفريق بوكايو ساكا، وجاء كالتالي:"

 


مواعيد مباريات الأربعاء في الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا

أتلانتا x سلتيك (7:45 مساء).
ستاد بريست x باير ليفركوزن (7:45 مساء).
أتلتيكو مدريد x ليل (10:00 مساء).
يونغ بويز x إنتر ميلان (10:00 مساء).
برشلونة x بايرن ميونخ (10:00 مساء).
سالزبورغ x دينامو زغرب (10:00 مساء).
مانشستر سيتي x سبارتا براغ (10:00 مساء).
لايبزيج x ليفربول (10:00 مساء).
بنفيكا x فينورد (10:00 مساء).

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

 

 

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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