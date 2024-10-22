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حوادث

المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي متهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالشرابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي، بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار، في نطاق دائرة قسم شرطة الشرابية.

وألقت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، القبض على 4 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية بتهمة التنقيب عن الآثار في منطقة الشرابية.

وبتفتيش العقار تم العثور على حفرة بعمق 5 أمتار وقطر 3 أمتار، بداخلها سلك إنارة، والأدوات المستخدمة في الحفر وحبال ثقيلة ومعدات آلية للحفر.

وبمواجهتهم بما هو منسوب إليهم من تهم، اعترفوا بحيازتهم جميع المضبوطات بغرض التنقيب والتربح من خلال تلك النشاط الإجرامي، ولتحقيق مكاسب وأرباح مالية في أسرع وقت، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الشرابية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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