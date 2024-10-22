الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكي يدعو نتنياهو لهدنة في غزة لإدخال مزيد من المساعدات

بلينكن
بلينكن

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاستفادة من اغتيال زعيم حماس، يحيى السنوار، للمضي قدمًا نحو هدنة في غزة، وإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر عقب المحادثات إن بلينكن "شدّد على الاستفادة من نجاح إسرائيل في القضاء على السنوار للتوصل لاتفاق يضمن الإفراج عن كل الرهائن، ووضع حد للنزاع في غزة،على نحو يوفر أمنًا مستدامًا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وشدد وزير الخارجية على "أهمية اتخاذ إسرائيل خطوات إضافية لزيادة واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان وصولها  إلى المدنيين في كامل القطاع".

ووصل بلينكن إلى إسرائيل الثلاثاء في إطار جولة جديدة في الشرق الأوسط للدفع للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بعد أكثر من عام نت اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، واحتواء التصعيد العسكري في المنطقة، في المهمة الدبلوماسية الحادية عشرة لبلينكن منذ 7 أكتوبر 2023، وبعد شهر من توسع نطاق النزاع إلى لبنان، بسبب الحرب بين إسرائيل، وحزب الله.

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وزير الخارجية الأمريكي نتنياهو اغتيال السنوار السنوار بنيامين نتانياهو أنتوني بلينكن

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