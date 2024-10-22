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حوادث

المحكمة تحدد موعد استئناف المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا

مؤمن زكريا، فيتو
مؤمن زكريا، فيتو

حددت محكمة مستأنف الخليفة جلسة 29 أكتوبر الجاري، لنظر استئناف المتهمين بفبركة واقعة سحر مؤمن زكريا.

وقضت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسجن 3 سنوات للمتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين صدور حكم الاستئناف.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاء تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون، على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.


المتهمون اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجة اللاعب بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها.

وحينما توجه مؤمن زكريا لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.

واطلعت النيابة العامة على محتوى اللقاء التلفزيوني، وتبين لها ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الشائعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

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سحر مؤمن زكريا لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا مجمع محاكم زينهم

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