محافظ المنيا يبحث ملفات التصالح والتقنين ودعم الصناعة وجذب الاستثمارات

عقد المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا، جلسته الأسبوعية، برئاسة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية المهمة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث بدأ المجلس باستعراض آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء.



خلال الاجتماع، أكد المحافظ ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من لم يتقدم بطلب للتصالح والتقنين، واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين، وإزالة جميع المخالفات خلال مراحل الموجة 24، مناشدًا المواطنين غير المستوفين لإجراءات التقنين، بسرعة الانتهاء من تلك الإجراءات، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولى المحافظة بالمتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكافة أعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وإزالتها فورًا في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.



كما وجه المحافظ مديرية التموين بتوفير معارض ومنافذ دائمة لبيع السلع الغذائية واللحوم بتيسيرات وامتيازات للعارضين وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل المواطنين مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على توفير منافذ متحركة للمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا في جميع مراكز المحافظة، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، إلى جانب مواصلة تفعيل أنشطة وبرامج المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " فى كافة القطاعات والوصول إلى جميع الفئات المستهدفة خاصة فى القرى والنجوع على مستوى المحافظة.

كما وافق المجلس على إنشاء عدد من المدارس والمعاهد الأزهريّة لخدمة قرى مراكز مغاغة والعدوة منها قرى ( قفادة - العباسية - البسلقون) وعزبة السلحدار، إلى جانب الموافقة على إنشاء عدد من المدارس والمعاهد منها داخل الحيز العمرانى بقرى مركز ملوى (سنجرج - نواى - الأشمونين- الشرافية- قلندول- الروضة) وعزبة (البرنسة)، لسد العجز فى كافة التخصصات بمراحل التعليم المختلفة مع اعتماد المخصصات المالية اللازمة لهم.

كما وجه اللواء كدوانى فى نهاية الاجتماع، بالاهتمام بتوفير كافة التيسيرات لأصحاب المشروعات على أرض المحافظة وجذب المزيد من الاستثمارات وتقديم كافة أوجه الدعم الكامل لملف الاستثمار، من خلال تزويدهم بقاعدة بيانات متكاملة حول كافة الأنشطة الصناعية بالمحافظة، وإزالة اى معوقات، مؤكدًا حرص الدولة على ملف الصناعة واستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، والوصول إلى منتج محلى يفوق العالمى في الجودة وتوفير فرص عمل لأبناء المنيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أ.ح أحمد عزت ممثل المستشار العسكري للمحافظة وممثل مديرية الأمن، وعدد، وفرع المجلس القومى للمرأة ورؤساء المراكز، ومديري المديريات وممثلى الهيئات والشركات وكافة الجهات التنفيذية.

