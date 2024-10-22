الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

وصول عدد من الخيول المشاركة في بطولة مصر الدولية للفروسية (صور)

وصول عدد من الخيول
وصول عدد من الخيول المشتركة فى بطولة مصر الدولية للفروسية
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وصلت إلى مطار القاهرة الدولى عدد من الخيول المقرر إشتراكها فى البطولة لدولتي قطر والإمارات، وذلك لأول مرة حيث تقرر مشاركة الفرسان بخيولهم الأصلية.

وذلك في إطار الاستعداد والتجهيز لبطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لكأس العالم والمقرر انطلاق فعالياتها من 23 وحتى 26 من أكتوبر الجاري على ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية. 

وقامت القوات المسلحة بتسهيل استقبال الخيول ونقلهم وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة لهم لتوفير كافة السبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية على أرض مصر.

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