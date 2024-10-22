وزير الدفاع والإنتاج الحربي يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية للقوات الخاصة ( فيديو وصور)

تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات والصاعقة للاطمئنان على سير العملية التدريبية لمقاتلي القوات الخاصة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلي عن قيادة قوات المظلات وما تحويه من وحدات قتالية وأماكن تدريبية تخصصية، وقام بالمرور على ميدان الاقتحام الجوى وجناح القفز، وكذا الأنشطة التدريبية التي تنفذ داخل عمود الهواء والذي يحاكي التدريب الواقعي لمقاتلي قوات المظلات.

أعقبها قيام الفريق أول عبد المجيد صقر بتفقد قيادة قوات الصاعقة وما تضمه من مجمع لميادين التدريب القتالى المزودة بأحدث منظومات الإعداد والتأهيل القتالي، وكذا المرور على مدرسة الصاعقة، وقام بافتتاح إحدى المنشآت التدريبية بقيادة قوات الصاعقة.

دعم القيادة العامة للقوات المسلحة

كما التقى الفريق أول عبد المجيد صقر بعدد من مقاتلى القوات الخاصة، حيث بدأ اللقاء بكلمة اللواء أ ح محمـد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة أكد خلالها أن رجال القوات الخاصة يواصلون العمل ليل نهار بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدرات الوطن، مشيرًا إلى الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجالها ليكونوا على أتم الاستعداد للوفاء بالمهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال قوات المظلات والصاعقة، مشيرًا إلى أن القوات الخاصة هم أحد الأذرع القوية التي ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدرتها القتالية فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى، مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادتهم القوية وعزيمتهم التى لا تلين فى أداء مهامهم المقدسة المكلفين بها للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.