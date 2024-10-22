أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا، رئيس الكاف يتوعد بعقوبات قوية

توعد الجنوب إفريقي، باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بتوقيع عقوبات قوية في أزمة مباراة نيجيريا وليبيا في تصفيات أمم إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر إحالة أزمة مباراة منتخب نيجيريا، الذي علقت بعثته في مطار الأبرق في ليبيا، إلى لجنة الانضباط في الكاف للتحقيق فيها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كل من انتهك اللوائح والقوانين.

قال موتسيبي عن الأزمة: "الواقعة محل التحقيق حاليا، والكاف يراجع قواعد معاملة الفرق الزائرة".

وأضاف: "سنتخذ إجراءات صارمة، ولن نتسامح في أي خروج عن النص".