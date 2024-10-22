الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

بيع وحدات لصندوق التنمية الحضرية بأكثر من نصف مليار جنيه في 3 أيام بمعرض بالرياض (صور)

معرض صندوق التنمية
معرض صندوق التنمية الحضرية بالرياض، فيتو
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شارك صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، في معرض Nile Property EXPO بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري. 

وافتتح أجنحة الصندوق بالمعرض، السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، الذي أثنى على المشروعات التي يطرحها الصندوق، لا سيما في ظل جاهزيتها وجودة التشطيب، وتنوع مستوياتها وأسعارها، بما يلائم كافة الاحتياجات لأهالينا من المصريين المغتربين.

مشروعات "دارة".. "الواحة فيو"..  "الفسطاط فيو"

وطرح صندوق التنمية الحضرية بالمعرض عددًا من الوحدات بمشاريعه السكنية المتكاملة، التي تلبي احتياجات مختلف الشرائح، وتعكس تجربة الصندوق الرائدة، حيث شارك بمشروعات "دارة" بالعديد من محافظات مصر، ومنها القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وسوهاج، والمنيا، وكفر الشيخ، والدقهلية، والفيوم، والمنوفية، إلى جانب مشروع "الواحة فيو" المتواجد بحي الواحة بامتداد التجمع الخامس، فضلًا عن مشروع "الفسطاط فيو" بمنطقة الفسطاط التاريخية، في موقع استراتيجي حيوي بقلب القاهرة.

وحققت مشاركة الصندوق بالمعرض نجاحًا كبيرًا، تمثل في الإقبال الكبير من جانب المصريين بالمملكة على زيارة أجنحة الصندوق؛ والتعرف على مختلف مشروعاته، والتقدم لحجز العديد منها، حيث تم بيع وحدات بقيمة تتعدى نصف مليار جنيه في ثلاثة أيام، وسط إقبال كبير من أبناء المحافظات، بما يعكس النجاح في التسويق للمشروعات والترويج لفرصها المميزة.
 

 

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