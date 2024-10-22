تأييد حبس المتهمين بإدارة عيادة تجميل وهمية بمدينة نصر

قضت محكمة مستأنف مدينة نصر المنعقدة في التجمع الخامس، برفض الاستئناف المقدم من المتهمين بإدارة عيادة تجميل وهمية، وتأييد الحكم الصادر ضدهم بالحبس 6 أشهر بتهمة الإهمال الطبي.

معاقبة المتهمين في قضية إدارة عيادة تجميل بالحبس 6 أشهر

وكانت محكمة مدينة نصر، قد قضت بمعاقبة المتهمين الثلاثة في قضية إدارة عيادة تجميل بالحبس 6 أشهر مع الشغل عن التهمتين الأولى والثانية (الإهمال الطبي) للارتباط، وحبس سنة مع الشغل وغرامة 5000 جنيه عن التهمتين الثانية والسادسة للارتباط، وحبسهم 6 أشهر عن التهمة الثانية وحبسهم سنة وغرامة 10000 جنيه عن التهمتين الرابعة والخامسة للارتباط، وكفالة 10000 جنيه والمصادرة والغلق والمصاريف.

