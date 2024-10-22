الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

سفير مصر ببلغاريا يستقبل وفدا رسميا لعمال مصر

اتحاد عمال مصر، فيتو
اتحاد عمال مصر، فيتو

 استقبل السفير نادر سعد سفير مصر ببلغاريا بمقر السفارة وفد مصرى عمالى رسمى رفيع المستوى، برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية وكلا من د.سيد العسيلي ود.أحمد عزمي وحسين حشاد  أعضاء مجلس  ادارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، وذلك بحضور مصطفى خميس مستشار سفارة مصر ببلغاريا وأحمد شوقى مدير إدارة العلاقات الدولية باتحاد عمال مصر.

وفي مستهل اللقاء، رحّب السفير نادر سعد بوفد عمال مصر الذى قدم درع التكريم له تقديرا لجهود السفارة فى رعاية العاملين المصريين المقيمين ببلغاريا، وإسهامها المباشر فى توفير أقصى درجات الاستقرار المستدام.

 استعرض " المهيرى ' أمام سفير مصر دور اتحاد عمال مصر عامة ونقابة الخدمات الإدارية خاصة، والتى تلقت دعوة من نظيرها البلغارى بهدف توحيد الجهود المشتركة فى المحافل الدولية وتعزيز التعاون فى الملفات ذات الصبغة العمالية.

وأعرب " المهيرى ' عن تطلعه لتوثيق التعاون الثنائي بين عمال مصر وبلغاريا بما يُمكن من تحقيق المصلحة المشتركة فى إطار جذب المزيد من  الاستثمار ات البلغارية فى القطاعات المختلفة مما يسهم فى توافر وتبادل فرص العمل.

 

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