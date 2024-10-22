مستشفى القوات المسلحة بالحلمية تستضيف خبيرا في جراحة مناظير العمود الفقري
تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل الخبير العالمي الدكتور مالكوم بستونجي ( هندى الجنسية ) استشاري جراحة مناظير العمود الفقري في الفترة من 20 وحتى 27 نوفمبر القادم.
وتستقبل الحالات التي ترغب في العرض على الخبير من العسكريين والمدنيين اعتبارًا من الغد.
الاستعلام على رقم تليفون: 01100190492
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