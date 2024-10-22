الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رياضة

تحديد موعد انتخابات اتحاد تنس الطاولة

اتحاد تنس الطاولة،
اتحاد تنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، قرر مسئولو اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور، تحديد يوم 13 ديسمبر المقبل، موعدا لاجتماع الجمعية العمومية المتضمن بند انتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

 ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة، يوم 1 نوفمبر المقبل على أن يستمر لمدة 7 أيام.

فتح باب الترشح في انتخابات تنس الطاولة

ومن المتوقع أن تشهد انتخابات اتحاد تنس الطاولة منافسة قوية بين عدد كبير من المرشحين.

وعلى جانب آخر، أعلن الاتحاد المصري للسلاح موعد فتح باب الترشح لخوض انتخابات مجلس إدارة للدورة 2024-2028، حيث سيتم فتح باب الترشح اعتبارًا من الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024 ولمدة 6 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 30 من نفس الشهر.

انتخابات اتحاد السلاح

ووفقًا للائحة الاتحاد المصري للسلاح تقام الانتخابات بنظام القائمة المغلقة والتي تضم رئيسًا و11 عضوًا على أن يتحدد نائبان في أول اجتماع لمجلس الإدارة.

كما دعا الاتحاد المصري للسلاح لاجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2023-2024 وذلك يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر الساعة العاشرة صباحًا بقاعة الاجتماعات بمبنى اللجنة الأولمبية المصرية والتي يتضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس إدارة للدورة 2024-2028.

الجمعية العمومية لاتحاد السلاح

ووفق التصنيف الذي أعلنته اللجنة الأولمبية المصرية، تضم الجمعية العمومية لاتحاد السلاح 11 هيئة رياضية لها حق التصويت في الانتخابات وهي: نادي السلاح المصري، نادي  السلاح السكندري، نادي الصيد، نادي الشمس، نادي مدينة نصر، نادي النجوم، نادي طنطا، نادي المعادي، نادي اتحاد الشرطة الرياضي، نادي المؤسسة العسكرية، نادي سبورتنج الرياضي.

الجدير بالذكر أن الكابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح قد أعلن عدم خوضه انتخابات هذه الدورة بعد حصول مصر على ميدالية برونزية من خلال محمد السيد في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ليؤكد السلاح المصري نجاحاته العالمية بعد الحصول على ميداليات في جميع بطولات العالم للمراحل السنية المختلفة وينهي الموسم بميدالية أولمبية غالية.

كما أكد عبد المنعم الحسيني استمرار دعمه للسلاح المصري في حال طلب مجلس الادارة الجديد منه المشورة او المساعدة وذلك بصفته الدولية نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للعبة.

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