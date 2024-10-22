الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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سياسة

رفع جلسة النواب والعودة للانعقاد 3 نوفمبر المقبل

رئيس النواب يرفع
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر المقبل.

 إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة نهائيًّا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

 

وشهدت الجلسة إلقاء محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم.

 

بيان وزير التعليم أمام مجلس النواب

واستعرض وزير التربية والتعليم، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، آليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.

 

 

إعادة تسليم الميناء الجاف بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

ووافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

 

 منحة برنامج دعم الاتحاد الأوروبي 

 

كما وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي. 

 

تعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية

 

ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

 

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