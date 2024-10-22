تفاصيل الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة للمتهمين في واقعة سحر مؤمن زكريا.. ومحامي اللاعب: رفضنا التصالح مع المتهمين

قضت محكمة جنح الخليفة المنعقدة بزينهم، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات مع الشغل وغرامة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، للمتهمين الـ 5 في واقعة اكتشاف أعمال سحر اللاعب مؤمن زكريا في مقابر الإمام الشافعي، في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة.

وترصد “فيتو” في السطور التالية تفاصيل جلسات محاكمة المتهمين، وأبرز ما جاء على لسان دفاعهم خلال الجلسات.

دفاع المتهم الرابع في قضية سحر مؤمن زكريا: "موكلي واسطة خير"

وصف المحامي محمد سالم، دفاع المتهم الرابع محمد إمام، في قضية فبركة سحر مؤمن زكريا، موكله بأنه مجرد “واسطة خير”.

وتابع الدفاع أنه عندما علم بالواقعة تواصل مع أحد أقارب زوجة كابتن مؤمن زكريا ليخبره بواقعة السحر، لافتًا إلى أنه ليس له صلة بالواقعة ولا يعلم شيئًا عنها.

وأوضح أنه لم يتم التواصل مع مؤمن زكريا ولا أي شخص من أفراد أسرته.

محام مؤمن زكريا: رفضنا التصالح مع المتهمين بالسحر المفبرك

وأكد دفاع اللاعب النادي الأهلي السابق، مؤمن زكريا، رفضهم التصالح مع المتهمين قبل جلسة النطق عليهم في قضية السحر المفبرك.

وأضاف المحامي أن المتهمين تسببوا في أذى نفسي لموكله واستغلوا مرضه، كما وجهت النيابة العامة للمتهمين 3 اتهامات؛ نشر أخبار كاذبة وانتهاك الحرمة الخاصة للكابتن مؤمن زكريا ومحاولة الاستيلاء على أمواله.

محام المتهمين في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا يكشف كواليس أولى جلسات المحاكمة

قال معتز السويفي محامي المتهمين في واقعة فبركة أعمال سحر لاعب كرة القدم مؤمن زكريا: إنه فوجئ أمس بقرار النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وأضاف السويفي، في تصريحات خاصة لـ "فيتو": أن النيابة قررت بعد ذلك تحديد جلسة في اليوم التالي للإحالة، مشيرا إلى أنه لم يتسنَ له قراءة القضية جيدًا للدفاع اليوم أمام المحكمة، لذلك طلب من المحكمة التأجيل للاطلاع على أوراق القضية.

6 متهمين في قضية فبركة السحر لمؤمن زكريا

وأشار إلى أن المتهمين في الواقعة 6 أشخاص، وهم: التُربي وزوجته وابن عمه وابن خالته، مشيرًا إلى أن المتهم الخامس هو ابن التُربي، والذي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بعد هروبه عقب الواقعة، والمتهم السادس هو صاحب الاستوديو الذى قام بطبع صور مؤمن المستخدمة فى الواقعة، وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية.

وتابع السويفي: إن المتهمين أنكروا قيامهم باختلاق الواقعة، واعترفوا أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة أنهم وجدوا أعمال السحر الخاصة باللاعب مؤمن زكريا في المقابر.

دفاع المتهم الرابع بقضية السحر المفبرك لمؤمن زكريا: موكلي تصرف بحسن نية

فيما أكد المحامي محمد مسعد دفاع المتهم الرابع مصطفى، أن موكله لم يكن لديه أي علم بما جرى وأن دوره كان بسيطًا ولا يحمل أي سوء نية تجاه اللاعب.

وبحسب الدفاع، المتهم الأول هو الذي عثر على الدمية التي تحمل طلاسم تخص مؤمن زكريا، واتصل بمصطفى لإبلاغه بالعثور عليها.

وأوضح الدفاع أن مصطفى، بحسن نية، أبلغ اللاعب مؤمن زكريا مباشرةً بما حدث، ما يُظهر أنه لم يكن جزءًا من أي مخطط أو مؤامرة ضد اللاعب.

كما أكد الدفاع أن موكله لم يكن لديه علم بفبركة السحر، وبالتالي، لا ينبغي اعتباره مسؤولًا عن هذه الاتهامات.

محامي مؤمن زكريا يكشف سبب عدم حضور موكله لجلسة المتهمين بفبركة السحر

قال هيثم الفاوي محامي مؤمن زكريا: إن اللاعب رفض حضور جلسة محاكمة المتهمين بفبركة السحر، لمعاناته من حالة نفسية سيئة بعد الواقعة.

وأضاف المحامي في تصريحات خاصة لفيتو: إن المتهمين التقطوا صورا وفيديو للاعب رغما عنه، مشيرا إلى أنهم رفضوا حذفها مما سبب له حالة نفسية سيئة، بالإضافة لما فعله المتهمون في واقعة السحر المفبرك.

بيان النيابة العامة عن الواقعة

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرين على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.

وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.

واطلعت النيابة العامة على محتوى اللقاء التلفزيوني وتبين لها ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الشائعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

