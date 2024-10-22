السوداني يعلن مقتل والي العراق بتنظيم داعش
أعلن رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، عن مقتل (والي العراق) في تنظيم داعش الإرهابي مع 8 من كبار قادة التنظيم.
عملية نوعية لجهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني العراقى
وقال السوداني في تدوينة على منصة X "أبارك لأبناء شعبنا الكريم مقتل ما يسمى (والي العراق) في تنظيم داعش الإرهابي، و(8) من كبار قيادات التنظيم، في العملية البطولية النوعية لجهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، وبإشراف العمليات المشتركة، التي استهدفت جحور الإرهاب المختبئين بها في جبال حمرين".
لا مكان للإرهابيين في العراق
وأضاف: "نشدّ على أيدي أبطال جميع أبناء قواتنا الأمنية، ونؤكد أنه لا مكان للإرهابيين في العراق، وسنلاحقهم إلى مخابئهم ونقضي عليهم، حتى تتطهر أرض العراق منهم ومن أفعالهم الآثمة".
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