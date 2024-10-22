الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد تنس الطاولة يعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات

اتحاد تنس الطاولة،
اتحاد تنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، قرر مسئولو اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور، فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة، يوم 1 نوفمبر المقبل على أن يستمر لمدة 7 أيام.

فتح باب الترشح في انتخابات تنس الطاولة

ومن المتوقع أن تشهد انتخابات اتحاد تنس الطاولة منافسة قوية بين عدد كبير من المرشحين.

وعلى جانب آخر، أعلن الاتحاد المصري للسلاح عن موعد فتح باب الترشح لخوض انتخابات مجلس إدارة للدورة 2024-2028، حيث سيتم فتح باب الترشح اعتبارًا من الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024 ولمدة 6 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 30 من نفس الشهر.

انتخابات اتحاد السلاح

ووفقًا للائحة الاتحاد المصري للسلاح تقام الانتخابات بنظام القائمة المغلقة والتي تضم رئيسًا و11 عضوًا على أن يتحدد نائبان في أول اجتماع لمجلس الإدارة.

كما دعا الاتحاد المصري للسلاح لاجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2023-2024 وذلك يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر الساعة العاشرة صباحًا بقاعة الاجتماعات بمبنى اللجنة الأولمبية المصرية والتي يتضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس إدارة للدورة 2024-2028.

الجمعية العمومية لاتحاد السلاح

ووفق التصنيف الذي أعلنته اللجنة الأولمبية المصرية، تضم الجمعية العمومية لاتحاد السلاح 11 هيئة رياضية لها حق التصويت في الانتخابات وهي: نادي السلاح المصري، نادي  السلاح السكندري، نادي الصيد، نادي الشمس، نادي مدينة نصر، نادي النجوم، نادي طنطا، نادي المعادي، نادي اتحاد الشرطة الرياضي، نادي المؤسسة العسكرية، نادي سبورتنج الرياضي.

الجدير بالذكر أن كابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح قد أعلن عدم خوضه انتخابات هذه الدورة وأكد على ذلك بعد حصول مصر على ميدالية برونزية من خلال محمد السيد في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ليؤكد السلاح المصري نجاحاته العالمية بعد الحصول على ميداليات في جميع بطولات العالم للمراحل السنية المختلفة وينهي الموسم بميدالية أولمبية غالية.

كما أكد عبد المنعم الحسيني استمرار دعمه للسلاح المصري في حال طلب مجلس الادارة الجديد منه المشورة او المساعدة وذلك بصفته الدولية نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للعبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تنس الطاولة اتحاد تنس الطاوله معتز عاشور انتخابات اتحاد تنس الطاولة اتحاد السلاح

مواد متعلقة

وزير الرياضة يهنئ سيدات تنس الطاولة بذهبية الفرق في بطولة أفريقيا

تنس الطاولة، منتخب السيدات يتأهل لنهائي الفرق بالبطولة الأفريقية

صندوق مكافحة الإدمان يطلق دورى بطولة تنس الطاولة للمتعافين من تعاطى المخدرات

تنس الطاولة، هنا جودة تودع جولة السلسلة العالمية ماكو 2024

الأكثر قراءة

السوبر المصري، صدمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

مساء الجمعة، قطع المياه لمدة ٨ ساعات عن بعض مناطق الجيزة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة السوبر بعد أزمة لاعبي الزمالك

السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه للمتهمين في واقعة سحر مؤمن زكريا

بيان عاجل للحكومة بشأن إمداد المدارس بتطعيمات فاسدة ومنتهية الصلاحية لتطعيم الطلاب

طالب مسئولي الزمالك بالاعتذار، ميدو يكشف تطورات أزمة ثلاثي الأبيض بالإمارات

أسعار الفضة في مصر بالسوق المحلية الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

بـ8 ملايين يورو، النواب يوافق على منحة لمساندة الأجيال القادمة من الاتحاد الأوروبي

منوعات

المزيد

السيطرة على تسرب كيميائي بعد انقلاب صهريج يحمل TEG

خدمته وهو مشلول فتزوّج عليها بعد شفائه، طلاق امرأة ماليزية يثير الجدل

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

المزيد

خدمات

المزيد

الساسو يتراجع 3 جنيهات، تعرف على أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالبورصات العالمية

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في الأسواق

أسعار الفضة في مصر بالسوق المحلية الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

رسائل مهمة لوزير التعليم أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بسداد الديون والتخلص من الهموم

الهدهد لأئمة الصومال: الأخذ بظواهر النصوص دون فهمها أهم أسباب التطرف الفكري

ما حكم الشرع في معاملة الكاش باك؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية