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سياسة

العربي الناصري: مشاركة السيسي بقمة بريكس خطوة تاريخية تعزز مكانة مصر الدولية

المستشار محسن جلال،
المستشار محسن جلال، فيتو

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصري: إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في  قمة بريكس تمثل خطوة تاريخية تعزز مكانة مصر الدولية، وتؤكد وتعكس التزام مصر بتعزيز تعاون الـ "جنوب - جنوب"، وتأكيد على جهود الرئيس السيسي لتهدئة الأوضاع في المنطقة ضمانًا للسلم والأمن الإقليمي والدولى، خاصة أن قمة بريكس منصة قوية لتعزيز التعاون بين الدول النامية في ظل تحديات عالمية شديدة الأهمية بسبب تداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي.
 

خطوة تاريخية تعزز مكانة مصر الدولية 

وأكد المستشار محسن جلال، فى بيان للحزب، أن مشاركة الرئيس السيسي، تعتبر خطوة تاريخية تعزز مكانة مصر الدولية، خاصة بعد انضمامها كعضو رسمي في هذا التجمع، وفى نفس الوقت تعكس التزام مصر بتعزيز التعاون، وفرصة للتعاون مع دول ومنظمات دولية مؤثرة لتحقيق التنمية المستدامة، واللقاءات المرتقب عقدها مع عدد من رؤساء الدول تؤكد حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع القوى الدولية المؤثرة لبحث ما  يجرى فى المنطقة من أحداث وكيفية مواجهة هذه التحديات.
 

وأشار نائب رئيس الحزب العربى الناصري إلى أن اللقاءات المرتقبة تعزز دور مصر الرائد في المنطقة وتجسد سياستها الخارجية القائمة على التعاون والشراكة لتحقيق الاستقرار والتنمية، خاصة فى ظل ما تبذله مصر من جهود غير عادية لتهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومنع تحول الأزمات إلى صراعات أوسع، وأن هذه الجهود تمثل ضمانًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

 

حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع القوى الدولية المؤثرة

وأضاف أن مشاركة الرئيس تعكس التزام مصر بتعزيز التعاون، وفرصة للتعاون مع دول ومنظمات دولية مؤثرة لتحقيق التنمية المستدامة، واللقاءات المرتقب عقدها مع عدد من رؤساء الدول تؤكد حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع القوى الدولية المؤثرة لبحث ما يجرى فى المنطقة من أحداث وكيفية مواجهة هذه التحديات، وأن الرئيس السيسي سوف يوضح موقف مصر الثابت بشأن التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر الدؤوبة والمكثفة للتهدئة ومنع توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية، بما يشكله ذلك من خطورة بالغة على مقدرات شعوب المنطقة، وعلى السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

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