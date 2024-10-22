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ثقافة وفنون

تأجيل عرض حلقة نادين نجيم مع إسعاد يونس

نادين نجيم وإسعاد
نادين نجيم وإسعاد يونس، فيتو

عقب تصدر بوسترات الحلقة التريند العربي، أعلنت النجمة اللبنانية “نادين نجيم” عن تأجيل حلقتها التي قامت بالترويج لها مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية “إسعاد يونس”.

وأعلنت نادين تأجيل حقلتها مع إسعاد يونس، ببرنامج “صاحبة السعادة”، على قناة dmc، والتي كان من المقرر إذاعتها اليوم في تمام الساعة 11 مساءً.
وجاء ذلك من خلال إعادة نشرها صور الحلقة، والتعليق عليها: "نظرًا للظروف، تم تأجيل الحلقة حتى إشعار آخر، شكرًا لكم".

 

فى سياق آخر، نفت  نادين نسيب نجيم وجود أي خلافات مع خطيبها السابق بعد إعلان انفصالهما مؤخرًا.

وأصدرت نادين نجيم بيانًا قالت فيه: يود المكتب الإعلامي للنجمة نادين نسيب نجيم أن يوضح لجمهورها ولوسائل الإعلام أن كل ما يتم تداوله من أخبار وشائعات حول أسباب انفصالها عن خطيبها هو عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلًا. 

وأضاف البيان: ويهمنا في هذا السياق تصويب الأمور نحو الاتجاه الصحيح، خصوصًا بعد انتشار العديد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع. 

وتابع البيان: تربط النجمة نادين نسيب نجيم وخطيبها السابق علاقة صداقة قوية، مبنية على الاحترام المتبادل، ولا توجد أي خلافات كما حاول البعض الترويج لها. نشدد على أن العلاقة بين الطرفين قائمة على التفاهم والود، وما تم نشره مؤخرًا من أخبار ملفقة لا يعكس الحقيقة، ونطلب من الجميع توخي الدقة في نقل الأخبار، والالتزام بالمهنية الصحفية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تسيء لأطراف العلاقة.

انفصال نادين نجيم عن خطيبها

ومؤخرًا، أعلنت نادين نسيب نجيم انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال ناريك ناربيكيا، من خلال منشور عبر حسابها على إنستجرام.

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