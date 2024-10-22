جلسة حوارية للمخرج تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي
ينظم ملتقى سيني جونة جلسة حوارية مع المخرج تامر محسن تحت عنوان “توجيه الممثل”، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة والتي تنطلق يوم 24 أكتوبر الجاري.
يدير الحوار الممثل المصري صدقي صخر، وتعقد الجلسة في 30 أكتوبر الساعة 1 ظهرًا.
في هذه الجلسة، سيقدم تامر محسن رؤى قيّمة للمخرجين والممثلين على حد سواء.
المخرج تامر محسن
اشتهر تامر محسن بتعاونه مع الكاتب السينمائي الكبير وحيد حامد في مسلسل “بدون ذكر أسماء” (2013)، إلى جانب إخراجه لأعمال ناجحة مثل “هذا المساء” (2017) و"لعبة نيوتن" (2021).
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