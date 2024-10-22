الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

جلسة حوارية للمخرج تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي

تامر محسن، فيتو
تامر محسن، فيتو

ينظم ملتقى سيني جونة جلسة حوارية مع المخرج تامر محسن تحت عنوان “توجيه الممثل”، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة والتي تنطلق يوم 24 أكتوبر الجاري.

 يدير الحوار الممثل المصري صدقي صخر، وتعقد الجلسة في 30 أكتوبر الساعة 1 ظهرًا.

 في هذه الجلسة، سيقدم تامر محسن رؤى قيّمة للمخرجين والممثلين على حد سواء.

المخرج تامر محسن

‎اشتهر تامر محسن بتعاونه مع الكاتب السينمائي الكبير وحيد حامد في مسلسل “بدون ذكر أسماء” (2013)، إلى جانب إخراجه لأعمال ناجحة مثل “هذا المساء” (2017) و"لعبة نيوتن" (2021).

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المخرج تامر محسن تامر محسن صدقى صخر سيني جونة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي فعاليات مهرجان الجونة ملتقى سيني جونة مهرجان الجونة السينمائي

مواد متعلقة

موعد عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 10

بسمة داود تعلق على فيديو من كواليس تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 21، زوزو حزينة بسبب تغير رشدي

مسلسل برغم القانون الحلقة 26، ليلى تحبس أكرم في تابوت وتدل شعبان على مكانه

الأكثر قراءة

السوبر المصري، صدمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

مساء الجمعة، قطع المياه لمدة ٨ ساعات عن بعض مناطق الجيزة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة السوبر بعد أزمة لاعبي الزمالك

السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه للمتهمين في واقعة سحر مؤمن زكريا

بيان عاجل للحكومة بشأن إمداد المدارس بتطعيمات فاسدة ومنتهية الصلاحية لتطعيم الطلاب

طالب مسئولي الزمالك بالاعتذار، ميدو يكشف تطورات أزمة ثلاثي الأبيض بالإمارات

أسعار الفضة في مصر بالسوق المحلية الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

بـ8 ملايين يورو، النواب يوافق على منحة لمساندة الأجيال القادمة من الاتحاد الأوروبي

منوعات

المزيد

السيطرة على تسرب كيميائي بعد انقلاب صهريج يحمل TEG

خدمته وهو مشلول فتزوّج عليها بعد شفائه، طلاق امرأة ماليزية يثير الجدل

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

المزيد

خدمات

المزيد

الساسو يتراجع 3 جنيهات، تعرف على أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالبورصات العالمية

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في الأسواق

أسعار الفضة في مصر بالسوق المحلية الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

رسائل مهمة لوزير التعليم أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بسداد الديون والتخلص من الهموم

الهدهد لأئمة الصومال: الأخذ بظواهر النصوص دون فهمها أهم أسباب التطرف الفكري

ما حكم الشرع في معاملة الكاش باك؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية