إصابة شخصين بحادث انقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية في المنيا

أصيب شخصان إثر انقلاب سيارة ربع نقل بترعة الإبراهيمية على الطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ربع نقل ترعة الإبراهيمية بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع في ترعة الإبراهيمية أمام مركز مطاي شمال محافظة المنيا.

قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنيا

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة شخصين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى مطاي

تم نقل المصابين إلى مستشفى مطاي المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.