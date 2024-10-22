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حوادث

دفاع المتهم الرابع في قضية سحر مؤمن زكريا: "موكلي واسطة خير"

واقعة فبركة السحر
واقعة فبركة السحر لمؤمن زكريا، فيتو

وصف المحامي محمد سالم، دفاع المتهم الرابع محمد إمام، في قضية فبركة سحر مؤمن زكريا، موكله بأنه مجرد “واسطة خير”.

وتابع الدفاع أنه عندما علم بالواقعة تواصل مع أحد أقارب زوجة كابتن مؤمن زكريا ليخبره بواقعة السحر، لافتًا إلى أنه ليس له صلة بالواقعة ولا يعلم شيئًا عنها.

وأوضح أنه لم يتم التواصل مع مؤمن زكريا ولا أي شخص من أفراد أسرته.

دفاع المتهم الرابع في قضية سحر مؤمن زكريا: "موكلي واسطة خير"

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاء تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون، على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.


المتهمون اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجة اللاعب بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها.
وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.
واطلعت النيابة العامة على محتوى اللقاء التلفزيوني، وتبين لها ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الشائعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

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