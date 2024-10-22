الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

بدء العمل بموقع تظلمات الإدارة القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم القاهرة، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى، مدير المديرية، عن بدء العمل بموقع تظلمات الإدارة القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك بالبحث برقم الطلب وبالرقم القومى للمتظلم المتقدم بمكتب مدير المديرية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يمكن التظلم على الرابط التالي من هنا
 

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 العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

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