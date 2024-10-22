الحكومة تكشف حقيقة عدم توصية الحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني للتعليم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه صدرت توصيات من الحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

الموافقة على إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث

جاء ذلك في رده على استفسار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء الجلسة العامة، بأنه هناك البعض يرى أن قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، لم يصدر عن توصيات الحوار الوطني.

أهمية إنشاء المجلس الوطني للتعليم

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن فلسفة قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، أن فلسفته تقوم على الربط بين سوق العمل والحكومة والتعليم.

توصيات الحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم

وأوضح الوزير، أن هناك توصيات تم الأخذ بها من جانب الحكومة في هذا الشأن، وبعضها لم يؤخذ به، مشيرا إلى أن أبرز الملاحظات كانت في شأن التمثيل الحكومة في المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وقال المستشار محمود فوزي: بدراسة الحكومة رؤية البعض بشأن التشكيل، رؤي أهمية وجود تمثيل حكومي من أجل تحويل السياسات العليا للمجلس إلى قرارات تنفيذية.

الحوار الوطني منصة جامعة وكل التوصيات يتم دراستها

وأكد أن الحوار الوطني منصة جامعة وكل التوصيات يتم دراستها، والحكومة ترى ما يكون مناسبا.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

ويتبع المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، رئيس الجمهورية، وفقا لما ورد في مشروع القانون، فضلا عن تحديد 9 اختصاصات وتشكيل المجلس.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أهداف واختصاصات المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.