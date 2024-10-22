برعاية جامعة الأزهر، انعقاد المؤتمر العالمي للإعجاز العلمي في القرآن

تنظم جمعية الإعجاز العلمي المتجدد بالقاهرة، بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف ، المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وذلك يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين المتخصصين في مجال الإعجاز العلمي من مصر و9 دول عربية وإسلامية.

المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

ويعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر، تحت رعاية الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وبحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور عبدالله المصلح الرئيس الشرفي لجمعية الإعجاز العلمي المتجدد، والأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.



وأعرب الدكتور علي فؤاد مخيمر، رئيس ومؤسس جمعية الإعجاز العلمي المتجدد، ورئيس المؤتمر عن اعتزازه وتقديره لجامعة الأزهر لرعايتها الكريمة للمؤتمر، مثمنًا الحضور الرسمي الرفيع لأصحاب الفضيلة علماء ومشايخ الأزهر، مما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب الأزهر والدعم غير المحدود للباحثين العاملين في مجال الإعجاز العلمي، وهو أمر ليس بالمستغرب من قبل المؤسسة الإسلامية الأكبر في العالم الإسلامي التي لا تتوقف عن خدمة الإسلام.



وقال إنه على مدار يومي المؤتمر ستعقد 6 جلسات (من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً) تتنوع الموضوعات والقضايا المطروحة فيها بمشاركة نخبة من العلماء في تخصصات علمية مختلفة، وذلك من خلال 21 مشاركة وبحثًا محكمًا من الناحيتين الشرعية والعلمية في قضايا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.

وأضاف مخيمر أن الأبحاث المقدمة إلى المؤتمر تتناول قضايا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المدعومة بالأدلة والاستشهادات، وهو ما يؤكد صدقيتها في عصر أصبح فيه الدليل العلمي المادي وسيلة الإقناع الأساسية إن لم تكن الوحيدة المقبولة من الناس.



وأوضح أن الإعجاز العلمي يكتسب أهمية متزايدة في عصر العلم والتقنية، مما يضع مسؤولية كبيرة على الباحثين المتخصصين، في الرد على ما يطرحه الشباب بشكل علمي موثق، وإبرازأوجه الإعجاز العلمي التي تضمنها كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أن عطاء القرآن والسنة لا ينتهيان أبدًا على مر القرون وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.



ويستهل الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المصلح، الرئيس الشرفي لجمعية الإعجاز العلمي المتجدد،أولى جلسات المؤتمر بالحديث عن "الإعجاز العلمي تعريفه وضوابطه وثـماره"، تعقبها مشاركة للدكتور حنفي محمـــود مدبولي، أستاذ علم الفيروسات بجامعة بني سويف عن "خَلْق الإنسان من سلالة من طين".

ويطرح الدكتور يحيـى حسـن وزيري، أستاذ العمارة الاسلامية بمعهد الطيران،ورقة بحثية عن "توسط مكة المكرمة ليابسة الكرة الأرضية".

الإعجاز البياني في حروف المعاني في الذكر الحكيم

ويتناول الدكتور إبراهيم الهـدهـد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وأستاذ البلاغة والنقد، "الإعجاز البياني في حروف المعاني في الذكر الحكيم"، ويستعرض الدكتور مصطفى إبراهيم حسـن، أستاذ بكلية العلوم جامعـة الأزهر، "الإعجاز العلمى فى حديث الذبابة".



ويقدم الدكتور السيد عطية عبدالواحـد، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس في ورقته البحثية، "نماذج من القيم الأخلاقية في السياسة المالية الإسلامية"، بينما يتطرق الدكتور فـوزي رمضان الصيدلي، والمحاضر الدولي في الإعجاز العلمي إلى "الإعجاز التشريعي في عدة المرأة".



ويطرح الدكتور حســن القصبي، الأستـاذ بجامعـة الأزهـر، ورقة بحثية عن "الإعجاز البياني في السنـة النبـوية"، فيما يتحدث الدكتور صيدلي محمـد العجـرودي عن "إعجاز السبق النبوي في حديث لا تغضب"، ويتطرق الدكتور محمد إبراهيم أحمد (دكتوراه في الشـريعة والقانـون) إلى "الإعجاز التشريعي في الأحـوال الشخصية".



وتتناول جلسات اليوم الثاني من المؤتمر، عشر ورقات بحثية حول قضايا أوجه الإعجاز العلمي، من بينها ورقة للدكتور محمد محمد إمام داود، أستاذ اللغة العربية بجامعة قناة السويس التي تستعرض "نماذج من الاعجاز الصوتى في القرآن الكريم".



ويطرح الدكتور أحمــد عبـد العــزيز مليجي، الأستاذ بقسم العلوم الجيولوجية بالمركز القومي للبحوث، ورقة بحثية بعنوان: "الإعجاز في قوله تعالى (اهتزت وربت)".



وتدور الورقة المقدمة من الدكتور عبدالعزيز عبدالحميد، أستاذ الروماتيزم بكلية الطب جامعة الأزهر حول "الإعجاز العلمي في حديث المفاصل"، ويتحدث الدكتور علي فـؤاد مخيمر، رئيس ومؤسس جمعية الإعجاز العلمي المتجدد عن الإعجاز في قوله تعالى: "وفي أنفسكم أفلا تبصرون".



ويبحث الدكتور مجـاهـد أبو المجــد، أستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة في ورقته "الإعجاز العلمي وتوهم التعارض بين السنة النبوية والعلم التجريبي"، ويتطرق الدكتور حســني حمــدان، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة المنصورة إلى التغييرات المناخية في ورقة، بعنوان: "تأثير تغير المناخ العالمي بما كسبت أيدي الناس".



وتدور الورقة المقدمة من الدكتور خالد راتب (دكتوراه في الشريعة الإسلامية ومحاضر بكلية الحقوق) حول "الإعجاز التشريعي فى ميراث المرأة في الإسلام".

وتتناول الدكتورة كوثر عبد الفتاح الأبجي، أستاذ المحاسبة، ونائب رئيس جامعة بني سويف الاسبق للدراسات العليا والبحوث للجامعة، "الإعجاز التشريعي في قواعد فرض الزكاة ودورها في تحقيق التنمية المستمرة".



فيما يتحدث الدكتور خــالد جــبريـل، الأمين العام لجمعية الإعجاز العلمي المتجدد عن "الإعجاز العلمي في حديث الكمأة(وماؤها شفـاء للعــين)"، بينما يناقش الدكتور أحمد محمـــد عبد البر، أستاذ مساعد الفلك بكلية العلوم جامعة الأزهر، مدير مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية "نورانية القمر مع كونه مظلمًا"، فيما يتناول المهندس عبد الدايم الكحيل، الباحث فى الإعجاز العلمى،الإعجاز العلمى فى قوله تعالى" إعصار فيه نار".

ويختتم المؤتمر جلساته بمحاضرة تحت عنوان " لمحات من الإعجاز الطبى فى القرآن والسنة" للدكتور حســـام مــوافي، الأستاذ بكلية طب القصر العيني.