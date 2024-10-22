الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

الأرصاد: رياح شمالية شرقية تلطف الأجواء وتحذير من سرعة هباتها

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

 تنشط الرياح الشمالية الشرقية على معظم الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء خلال ساعات النهار، كما تزداد سرعة هباتها.

 ويؤدي نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والأحمر، ويتراوح ارتفاع الأمواج من 2.5:3.5 متر.

 

حالة الطقس غدا الثلاثاء 22-10-2024 في محافظة الفيوم

حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدًا الثلاثاء 22-10-2024

وتكون الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 28 درجة.

 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار  نهارا  على جنوب البلاد، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 
 

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى:  21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى:22
 
 

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