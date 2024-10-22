مصرع شخص وإصابة آخر بحادث سير في المنيا

لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر إثر اصطدام دراجة بخارية في حوض مياه ري أرض زراعية أمام إحدى قرى العدوة شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع وإصابة شخصين إثر اصطدام دراجة بخارية بحوض مياه ري بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شخص إثر تصادم

دراجة بخارية بحوض مياه ري ارض زراعية، أمام قرية القايات التابعة إداريا لمركز العدوة، بسبب السرعة.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "ي.م" 11 سنوات مقيم بقرية القايات، وإصابة آخر مقيم بالقرية.

تم نقل المصاب إلي مستشفي العدوة المركزي وايداع الجثة داخل مشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.