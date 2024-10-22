محافظ المنيا: ضبط 271 مخالفة خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، ضبط 271 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق على مدار يومين متتاليين.

ضبط 271 مخالفة خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق في المنيا

مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري وكافة الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.



ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.

وكيل وزارة التموين في المنيا



وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 194 مخالفة فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن -إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم وجود ميزان -عدم وجود شهادة صحية - تصرف وتجميع-عدم وجود سجلات) و77 مخالفة فى مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار - تجار تموينيين - مجهولة المصدر- عدم وجود شهادة صحية - بدون ترخيص - بيع بأزيد من السعر الرسمى- سلع منتهية الصلاحية - ذبح خارج المجازر).