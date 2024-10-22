ديربي “السوبر” في الإمارت.. تفوق تاريخي للأهلي والزمالك من أجل تأكيد التفوق

كأس السوبر المصري، يدخل الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية، مواجهة قوية يوم الخميس المقبل في نهائي بطولة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2024/2025، والمقامة حاليًّا في الإمارات.

مشوار الأهلي والزمالك

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

وتعد مباراة الخميس المقبل هى التاسعة بين الفريقين فى كأس السوبر المحلى؛ حيث سبق أن واجه الأهلى فريق الزمالك فى 8 مناسبات سابقة، حقق الأهلي الفوز في 6 منها، مقبل انتصارين فقط للزمالك.

ونستعرض نتائج مباريات الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى:

2003

انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وفوز الأهلي بنتيجة (3-1) في ركلات الترجيح.

2008

فوز الأهلي على الزمالك بهدفين نظيفين لكل من أحمد حسن ومعتز إينو.

2014

انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وفوز الأهلي بنتيجة (5-4) في ركلات الترجيح.

2015

فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة (3-2)، وسجل للأهلي عبد الله السعيد (هدفين) ومؤمن زكريا، فيما سجل للزمالك عمر جابر ومحمود كهربا.

2016

انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وفوز الزمالك بنتيجة (3-1) في ركلات الترجيح.

2018

فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة (3-2)، حيث سجل للأهلي أجاي (هدفين) وحسين الشحات، فيما سجل للزملك محمد علاء (هدفين).

2019

انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وفوز الزمالك بنتيجة (4-3) في ركلات الترجيح.

2021

فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة (2-0)، وسجل للأهلي برونو سافيو وكريم فؤاد.

دوافع الأهلي والزمالك في كأس السوبر

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز بلقب بطولة كأس السوبر المصري من أجل مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام نادي الزمالك.

وعلى الجانب الآخر، يتطلع الزمالك لتحقيق الفوز من أجل تأكيد تفوقه على غريمه التقليدي النادي الأهلي، وتحقيق تفوق معنوي في بداية موسم جديد.