الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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حوادث

وفاة مسن داخل محكمة زينهم

محكمة جنايات جنوب
محكمة جنايات جنوب القاهرة

توفي مسن، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال إنهاء بعض الأوراق، داخل محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم.

واستدعى رجال الشرطة المتواجدون داخل محكمة زينهم سيارة الإسعاف، لنقل المتوفى إلى المستشفى؛ تمهيدًا لإجراء الصفة التشريحية عليه، واستصدار تصريح الدفن وتسليمه لأهله.

وفي سياق منفصل تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقد بمجمع محاكم زينهم، الحكم على المتهمين في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق اليوم.

 

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاء تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون، على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.


المتهمون اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجة اللاعب بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها.
وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.
واطلعت النيابة العامة على محتوى اللقاء التلفزيوني، وتبين لها ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الشائعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

 

 

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سحر مؤمن زكريا لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا محكمة جنايات جنوب القاهرة

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